GW Nottuln punktet sehr spät

In der 80. Minute der Westfalenliga-Partie zwischen GW Nottuln und Westfalia Kinderhaus hätte wohl kaum noch ein Zuschauer im Baumberge-Stadion einen Euro auf einen Nottulner Sieg gewettet.

Hatte was zu feiern: Doppeltorschütze Dickens Toka (l.).

Die Gäste führten zu diesem Zeitpunkt mit 3:1 und waren dem vierten Tor näher als die Grün-Weißen dem Anschlusstreffer. Doch dann wendete sich nach einer Verletzung von Oliver Leifken auf einmal das Blatt und den Platzherren gelang in der Nachspielzeit noch das 3:3 (1:1)-Unentschieden.

„Wir haben immer daran geglaubt, dass wir noch was holen können“, lobte Nottulns Trainer Roland Westers die Moral seiner Truppe. Sein Gegenüber Holger Möllers war hingegen schier verzweifelt: „In der Schlussphase fehlte uns die Entschlossenheit, das Ding nach Hause zu bringen.“

Der Gast begann gut und drängte die Grün-Weißen immer wieder in die eigene Hälfte. Schon nach fünf Minuten brachte der auffällige Luis Haverland die Kinderhauser in Führung.

Die Platzherren waren jetzt wach: Semih Daglar kam zunächst einen Schritt zu spät (7.), dann schoss Oliver Leifken daneben (23.) und anschließend drüber (26.). Auch Dickens Toka köpfte knapp über das Tor (28.). Fünf Minuten später machte er es aber besser und erzielte nach einem Eckball von Felix Hesker das 1:1 per Kopf (33.).

Wenig später hätte er – wieder per Kopf – sogar das 2:1 erzielen können, nachdem Jens Böckmann eine klasse Flanke vors Tor gebracht hatte. Westfalia-Schlussmann Tim Siegemeyer wehrte den Ball indes ab. Somit ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff rechnete jeder mit einem Sturmlauf der Westers-Elf, doch von Minute zu Minute wurden die Kinderhauser besser. Die erneute Gästeführung durch Luis Haverland in der 63. Minute fiel daher nicht überraschend. Und als nur fünf Minuten später nach einem Eckball Kevin Schöneberg auf 3:1 stellte, schien die Messe gelesen zu sein. Jendrik Witt machte indes wenig später alleine vor Malte Wilmsen auftauchend nicht den Deckel drauf. Das sollte sich später rächen.

Doch zunächst blieb Oliver Leifken nach einem Zweikampf in der 80. Minute mit einer Platzwunde am Kopf verletzt liegen und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Lennart van Deenen. Und ausgerechnet der Einwechselspieler war es, der in der Extrazeit den Anschlusstreffer markierte.

Da insgesamt neun Minuten obendrauf kamen, hatten die Grün-Weißen noch eine letzte Möglichkeit. Und die ließ sich Dickens Toka nicht nehmen.

„Wenn man den Zeitpunkt unserer Tore sieht, ist der Punktgewinn sicherlich etwas glücklich. In der ersten Halbzeit habe ich uns aber etwas besser gesehen, nach dem Seitenwechsel Kinderhaus“, fand Westers das Remis letztlich verdient.

GWN: Wilmsen – Böckmann, Klaus (86. Preckel), Schultewolter (69. Schrader), Toka – Hesker (56. Wenning), Feldkamp – Daglar, Messing (81. Gerick), F. Schöne – Leifken (80. van Deenen).

Tore: 0:1 Haverland (5.), 1:1 Toka (33.), 1:2 Haverland (63.), 1:3 Schöneberg (68.), 2:3 van Deenen (90.), 3:3 Toka (90.+5).