GW Nottuln schickt zehn Teams ins Rennen

Das klassenhöchste Team von Grün-Weiß Nottuln: Die weibliche B-Jugend geht in der Münsterlandliga an den Start und feiert am letzten Oktober-Wochenende Saisonauftakt.

Allen Widrigkeiten zum Trotz: Bei Grün-Weiß Nottuln ist man optimistisch, in ein paar Jahren sämtliche Altersklassen mit Jugend-Mannschaften besetzen zu können. Derzeit reicht das Spektrum von den Bambinis (gemisches Team) bis hoch zur männlichen C und weiblichen B. Von der E-Jugend an starten die Mannschaften im Ligabetrieb – im Fall von GW alle Teams in der Kreisklasse, abgesehen von der weiblichen B, die in der Münsterlandliga spielt. Eine Übersicht:

Männliche E: Erstmals auf Großfeld

Die männliche E von Grün-Weiß Nottuln setzt sich zusammen aus 14 Jungen, die alle in ihr erstes E-Jugend-Jahr gehen. Das heißt: Sie nehmen erstmals am Spielbetrieb teil und spielen erstmals auf dem Großfeld – vorher ging es noch quer über die Platte. In der E-Jugend muss die Deckungsvariante Manndeckung praktiziert werden. Das Ziel in diesem Entwicklungsstadium: erste Erfahrungen sammeln, sich individuell weiterentwickeln – und Spaß haben. Die männliche E konnte ihre ersten beiden Saisonspiele gewinnen und ist Tabellenerster.

Männliche D: Der Platz an der Sonne

Die männliche D von Grün-Weiß zählt 18 Jungs, der Großteil von ihnen Jungjahrgang, darunter einige etatmäßige E-Jugendliche. Sie müssen im 1:5-System decken. Klappt bislang gut: Die männliche D gewann die ersten beiden Ligaspiele deutlich und grüßt vom Platz an der Sonne. Entsprechend lautet das Saisonziel Platz zwei in der Vorrunde – einen Rang besser als in der vorangegangenen Ausgabe.

Männliche C: Mit drei Handball-Novizen

Die männliche C muss defensiv im 3:3-System agieren. Die Zweikampfintensität ist dabei nach wie vor hoch, weshalb die Vorgabe fürs Erste lautet: ankommen und sich an die Körperlichkeit gewöhnen. Schließlich ist das Gros des 16 Mann starken Kaders Jungjahrgang, drei Mitglieder spielen überhaupt das erste Mal Handball. Nach einem Sieg und einer Niederlage zum Auftakt soll am Ende Tabellenplatz vier oder besser herausspringen.

Weibliche E: Mutig aufs Tor

Die weibliche E zählt 16 Spielerinnen, alle stehen vor ihrem ersten Jahr auf dem Großfeld. Die Maxime lautet: die Manndeckung lernen und vorne mutig aufs Tor gehen. Die ersten beiden Saisonspiele gingen verloren.

Weibliche D: Neuland D-Jugend-Handball

Von 14 Spielerinnen in der weiblichen D-Jugend betreten ebenfalls alle Neuland, gehen als Jungjahrgang ins Rennen. Weil in der Kreisklasse einige Kontrahenten außer Konkurrenz starten, sind die körperlichen Voraussetzungen mitunter sehr unterschiedlich. Ihr bislang einziges Spiel verlor die weibliche D. Ihr Vorhaben bleibt es, eine Entwicklung zu nehmen, die spätestens in der Rückserie sichtbar wird.

Weibliche C: Ohne beide Torfrauen

Bei der weiblichen C ist Improvisation gefragt: Von den 15 Spielerinnen – bis auf eine alle frisch in der C-Jugend – fallen derzeit ausgerechnet die beiden Torfrauen aus. Das Ziel ist auch vor diesem Hintergrund ein weiches: das Team soll sich an die körperlichen Gegebenheiten gewöhnen. Das erste Saisonspiel ging noch deutlich verloren.

Weibliche B: Erfolgsverwöhnt in die Münsterlandliga

Die weibliche B ist das klassenhöchste Team von Grün-Weiß, sie startet in der Münsterlandliga. In dieser Altersklasse dürfen die Spielerinnen – 14 umfasst der Kader – erstmals in der 6:0 decken. In der Münsterlandliga soll nach Möglichkeit ein Mittelfeld-Platz rausspringen, wo der Jahrgang die vergangenen Spielzeiten doch stets recht weit vorne abgeschlossen hatte und auch sämtliche Vorbereitungsspiele gewann. Am 7. November begeht das Team den Saisonauftakt gegen Ammeloe/Ellewick.