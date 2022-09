GW Nottuln schlägt sich selbst

Mit einer Heimniederlage starteten die Handballerinnen von GW Nottuln in die Saison der neu gegründeten Münsterlandliga: Nach 60 Minuten hieß es 26:22 (12:11) für den Gast Sparta Münster.

„Wir haben uns heute selbst geschlagen. Wir konnten uns zwar immer wieder herankämpfen, aufgrund leichter technischer Fehler gerieten wir aber regelmäßig wieder ins Hintertreffen. Außerdem gelang es uns nie, Spartas Saskia Horrey in den Griff zu bekommen“, sagte Nottulns neuer Trainer Per Thormann. Doch er hatte auch ein Sonderlob parat: „Lena Brochtrup hat es heute am Kreis sehr gut gemacht. Es war schließlich das erste Pflichtspiel für sie auf dieser Position.“

In der ersten Hälfte lagen die Grün-Weißen zumeist mit einem oder zwei Toren in Rückstand. Ihnen gelang es jedoch, bis zur Pause (11:12) dranzubleiben.

Nach dem Seitenwechsel führten die Gastgeberinnen sogar auf einmal mit 13:12, um sich dann wieder selbst um den Lohn zu bringen. Doch GWN gelang es mit großem kämpferischen Einsatz, den Gegner nicht enteilen zu lassen. Nach 52 Minuten hieß es 21:21, ehe die Nottulnerinnen dann doch noch entscheidend abreißen lassen mussten.

Tore: Marina Rotermund (8/4), Lena Brochtrup (5), Anica Eckhardt (4), Sanja Nieborg (2/1), Lea Kullmann (1), Sabrina Uhlig (1) und Maxima Faltmann (1).