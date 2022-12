GW Nottuln schlägt sich selbst

Die Handballerinnen von GW Nottuln waren im Meisterschaftsspiel bei der SG Handball Steinfurt nur eine Halbzeit lang präsent. Am Ende mussten die Nottulnerinnen in eine 20:25-Niederlage einwilligen.

Nottulns Trainer Per Thormann konstatierte in Durchgang eins eine gute Deckungsarbeit seiner Mannschaft, die nur aufgrund der mangelnden Konzentration im Angriff zu einem 6:8-Pausenrückstand führte. Als die Gastgeberinnen im zweiten Durchgang noch eine Schüppe drauflegten, war Holland in Not. Die Nottulner Abwehr stand nun nicht mehr ganz so sicher und die zahlreichen Fehlversuche brachten die Steinfurterinnen auf die Siegerstraße.

„Wir hätten problemlos 30 Tore werfen können“, ärgerte sich Per Thormann über die inflationäre Wurfausbeute. „Alles in allem haben wir uns selbst geschlagen“, ging der Nottulner Übungsleiter hart mit seinen Spielerinnen ins Gericht, nahm sich aber selber von der Kritik nicht aus: „Die eine oder andere Ansprache von mir in der zweiten Hälfte hätte besser sein können. Wir haben heute alle nicht unsere beste Leistung abgerufen.“

Tore: Sabrina Uhlig (8/7), Kim Frie (4), Leandra Rohkemper (2), Lena Brochtrop (2), Maxima Faltmann (2), Lea Kullmann (1) und Marina Rotermund (1).