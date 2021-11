GW Nottuln schlägt Sinsen und vergibt viele Chancen

Und immer wieder ging ein Raunen durch die Reihen des Publikums. Die Spieler des Fußball-Westfalenligisten GW Nottuln überboten sich im Heimspiel gegen den TuS 05 Sinsen gegenseitig im Auslassen bester Einschussmöglichkeiten. Da wurde aus erstklassiger Position einfach nicht geschossen, sondern lieber noch mal quer gelegt oder noch eine wunderschöne Drehung eingebaut. Und dann war die Gefahr vorüber. Am Ende reichte den Grün-Weißen dennoch eine gute Leistung, um im Baumberge-Stadion den TuS 05 Sinsen mit 2:0 (2:0) zu besiegen.

Aus diesem Grund hatte Nottulns Trainer Roland Westers nach dem Abpfiff auch nur einen Kritikpunkt: „Wir hätten dieses Spiel viel früher zu unseren Gunsten entscheiden müssen, denn wir hatten alleine im ersten Durchgang noch zwei oder drei 100-prozentige Chancen und haben im gesamten Spiel nur anderthalb Chancen des Gegners zugelassen.“

Beide Teams konnten nicht ihre beste Formation aufbieten. Bei Grün-Weiß fehlte verletzungsbedingt Max Wenning, kurz vor Ende des Aufwärmens bekam dann auch noch Daniel Feldkamp muskuläre Probleme und musste passen. Zur zweiten Halbzeit blieb dann auch André Kreuz draußen. „Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich hatte Oberschenkelprobleme“, gab Nottulns Kapitän direkt Entwarnung.

Die Platzherren kamen gut ins Spiel. Immer wieder ging es auf der rechten Seite über Oliver Leifken, der eine Flanke nach der anderen in den Strafraum brachte. Was fehlte, war die Veredelung. Die gelang dann nach 20 Minuten Felix Hesker. Nach einer Hereingabe von Jens Böckmann köpfte Christian Messing klasse aufs gegnerische Tor. Torhüter Tim Burkhardt konnte den Ball zwar noch abwehren, gegen den nachsetzenden Felix Hesker war er jedoch machtlos.

Gerade einmal 60 Sekunden später war Messing auch am Treffer zum 2:0 beteiligt. Dieses Mal brillierte der technisch versierte Akteur mit einem klasse Schnittstellenpass auf Dickens Toka. Dieser umkurvte Burkhardt und schob zum 2:0 ein.

Jetzt spielte Nottuln den Gegner an die Wand. Nur das 3:0, dieses Tor zur endgültigen Entscheidung, wollte einfach nicht fallen. Tim Bröcking (26., 38.) und Oliver Leifken (28.) vergaben drei Riesenmöglichkeiten.

Dann war Pause. Nach dem Wiederanpfiff blieb der Gastgeber überlegen und hatte Chancen durch Oliver Leifken (51.) und Josse Gerick (55.). Als beide Schützen nicht trafen, hätte beinahe Sinsen den Anschlusstreffer markiert – der Schuss in der 58. Minute verfehlte sein Ziel indes knapp. Glück für Grün-Weiß!

In dem jetzt etwas wilden Spiel, das nun auch unter kräftigen Regengüssen litt, vergab anschließend erneut Josse Gerick (61.). In der 65. Minute verhinderte Nottulns Torhüter Christoph Hunnewinkel mit einer Glanzparade sodann den Anschlusstreffer. So blieb es am Ende beim 2:0.

„Mir hat heute unsere Defensivarbeit sehr gefallen. Alle haben sich reingehauen. Gut war auch, dass alle eingewechselten Spieler sich nahtlos eingefügt haben“, lobte Westers nach der Partie das Engagement seiner Mannschaft.

GWN: Hunnewinkel – Gerick, Kreuz (46. Klaus), Schultewolter, Toka – Böckmann, Hesker – Daglar (83. S. Schöne), Messing, Leifken (75. Celebic) – Bröcking (73. F. Schöne)

Tore: 1:0 Hesker (20.), 2:0 Toka (21.).