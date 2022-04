GW Nottuln siegt beim SC Gremmendorf

GW Nottuln wurde seiner Favoritenrolle in Gremmendorf gerecht. Der Tabellenzweite hatte allerdings in der ersten Halbzeit mehr Mühe mit dem Gegner, als ihm lieb war.

Die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln wurden ihrer Favoritenrolle beim Gastspiel in Gremmendorf gerecht und schlugen den Tabellensiebten mit 2:0. Der Rangzweite hatte indes in der ersten Halbzeit mehr Mühe mit dem Gegner, als ihm lieb war. Erst nach dem Wiederanpfiff gelang es den Grün-Weißen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

An der Tabellenspitze gab es derweil eine Veränderung: Der Erste Arminia Ibbenbüren II verlor überraschend mit 0:1 beim Tabellenletzten Spielvereinigung Vreden. SuS Concordia Flaesheim nutzte die Gunst der Stunde und tauschte durch den 3:1-Erfolg bei Wacker Mecklenbeck II mit Ibbenbüren die Plätze. Nottuln liegt nun fünf Punkte hinter dem neuen Primus.

Zum Spiel in Gremmendorf. Nottuln startete schlecht. „Wir mussten uns auf einem von Kaninchenlöchern übersäten Rasenplatz aufwärmen. Wir achteten vor allem darauf, uns nicht zu verletzten“, berichtete Trainerin Anna Donner. Dennoch kam GWN zu einer Großchance. Lara Elpers traf jedoch nur die Latte (15.).

Nach dem Seitenwechsel standen die Grün-Weißen hinten besser. Vor allem Kaharina Gronover hatte jetzt alles im Griff. Und der Schachzug, die beiden Außenbahnspielerinnen Josefine Höppener und Maja Bergmann die Seiten tauschen zu lassen, erwies sich schnell als gute Entscheidung: Höppener brachte ihre Farben in Minute 65 nach einem Zuspiel von Isabel Ueding mit 1:0 in Führung. Zwei Minuten vor dem Abpfiff revanchierte sich Höppener und legte Ueding per gut getimter Ecke auf: Nottulns Nummer zehn sprang am höchsten und traf per Kopf zum 2:0-Endstand.

„Der Sieg ist verdient, wobei wir heute auch das Spielglück auf unserer Seite hatten“, erklärte Nottulns Übungsleiterin Anna Donner nach dem Abpfiff.

Am Donnerstag geht es für die GWN-Damen schon mit einem Heimspiel weiter: Um 19.30 Uhr ist Vreden zu Gast.