GW Nottuln siegt dank seiner Einwechselspieler

Mit 4:3 (2:3) entführten die Schützlinge von Roland Westers drei Punkte aus Sinsen und ließen den dortigen TuS 05 mit langen Gesichtern zurück. Warum? „Weil wir nach solch einer Leistung eigentlich kein Spiel gewinnen dürfen. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir es geschafft haben.“ Westers war von der Leistung seiner Truppe wahrlich nicht angetan, mit dem glücklichen Ende schon.

Zur ersten Halbzeit hatte Nottulns Trainer seine vernichtende Kritik: „Komplett verschlafen, kein Wille, kein Engagement, nichts.“ Allenfalls 50 Prozent Siegeswillen hatte er bei seinen Grün-Weißen ausmachen können: „Und damit gewinnst du in dieser Liga kein Spiel. Gegen keinen Gegner.“ Immerhin hieß es zum Wechsel nur 2:3 aus Nottulner Sicht, das war noch das Positivste. Die rasche Führung der Platzherren nach acht Minuten durch Niclas Grzelka konnten die Gäste immerhin nach 24 Minuten ausgleichen, als Oliver Leifken einen Foulelfmeter (Semih Daglar war im Strafraum umgehauen worden) sicher verwandelte. Aber dank der wenig engagierten Vorstellung kassierte Nottuln zwei weitere Gegentore durch Marius Speker (32.) und Gerald Lubkoll (37.). Zum Glück schaffte Christian Messing mit dem Pausenpfiff noch das 2:3, als er sich gut durchsetzte und aus 16 Metern in den Winkel traf.

Mit einer anderen Einstellung, was das Engagement betraf, gingen die Nottulner in die zweite Halbzeit. Aber es dauerte schon noch gut 20 Minuten, ehe sich das auch in Toren ausdrückte. Ausgerechnet die beiden Einwechselspieler Lennart van Deenen und Henning Klaus avancierten dabei zu den Matchwinnern. Van Deenen stand gerade drei Minuten auf dem Platz, als er nach einem Gewusel im Strafraum am linken Pfosten parat stand und zum Ausgleich einschob. Klaus benötigte nur 120 Sekunden nach der Betretung des Platzes, um sich bei seiner Combo sehr beliebt zu machen. Eine Flanke von Jens Böckmann verlängerte er per Hacke ins lange Eck und damit zum glücklichen 4:3-Erfolg.

GW Nottuln: Wenning-Künne – Gerick, Kreuz, Toka, Schrader (46. Böckmann) – Hesker (82. Klaus), Feldkamp – Messing (87. S. Schöne) – Leifken, Stüve (66. van Deenen), Daglar (86. Kemper). – Tore: 1:0 Grzelka (8.), 1:1 Leifken (24., Foulelfmeter), 2:1 Speker (32.), 3:1 Lubkoll (37.), 3:2 Messing (45.), 3:3 van Deenen (69.), 3:4 Klaus (84.).