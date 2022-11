GW Nottuln siegt nach klasse Spiel

„Das war heute eine sehr, sehr gute Leistung meiner Mannschaft. Der Sieg ist absolut verdient. Dieses Spiel gehört zu den zwei, drei besten der Saison“, freute sich Roland Westers nach dem Abpfiff. Zuvor hatte er einen reifen Auftritt seiner Mannschaft bei der Regionalliga-Reserve des SV Rödinghausen gesehen. Der 2:1 (0:0)-Erfolg hätte am Ende auch mit zwei oder drei Toren Unterschied ausfallen können.

Bei Grün-Weiß feierten André Kreuz und Peter Stüve nach längeren Verletzungspausen ihr Comeback. Während der junge Stürmer wohl noch einige Zeit benötigt, bis er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, zeigte der Kapitän nach seiner Rückkehr auf den Platz sofort wieder eine souveräne Leistung. Gewohnt stellungssicher und zweikampfstark, sorgte er für Sicherheit im Nottulner Defensivverbund. Zudem halfen seine lauten Ansagen den Mitspielern in kniffligen Situationen. Hier tat sich auch Josse Gerick hervor.

Zum Spiel: Nottuln stand etwas tiefer als zuletzt und wartete geduldig auf die Möglichkeit, zuzugreifen. In Hälfte eins sprangen aber nur zwei gute Chancen heraus: Stüve schloss indes nach einer Viertelstunde zu überhastet ab, Oliver Leifken verfehlte mit einem Schuss in Minute 38 das SVR-Tor nur knapp. Da der Platzherr selbst zu keiner Großchance kam, sah Westers einen deutlichen Punktsieg seiner Elf in Durchgang eins.

Nach dem Wiederanpfiff kam Rödinghausen besser aus der Kabine und ging in der 50. Minute durch Max Kamann mit 1:0 in Führung. Bis zur 60. Minute blieben die Platzherren überlegen, als Nottuln das Spiel wieder an sich riss. Jetzt kam die Zeit von Semih Daglar: Zunächst spielte Daniel Feldkamp mit der Pike einen Steckpass zu seinem Mitspieler und der Turbodribbler schob zum Ausgleich ein (64.). Elf Minuten später legte der eingewechselte Fabian Schöne im gegnerischen Strafraum technisch anspruchsvoll den Ball mit der Hacke an seinem Gegenspieler vorbei, der sich nur mit einem Foul helfen konnte. Den fälligen Strafstoß zimmerte Daglar an die Unterkante der Latte und von dort aus ins Tor.

In der Schlussphase versuchten es die Rödinghausener immer wieder mit langen Bällen, die die Grün-Weißen indes locker wegverteidigten. Fabian Schöne hätte in der 84. Minute für die endgültige Entscheidung sorgen können: In der Eins-gegen-eins-Situation blieb der gegnerische Torhüter jedoch Sieger. So musste GWN noch einige Minuten warten, bis der verdiente Sieg unter Dach und Fach war.

Schon am Mittwoch geht es für die Westers-Schützlinge im vorgezogenen Heimspiel gegen den SV Mesum weiter.

GW Nottuln: Wilmsen – Gerick, Kreuz, Wenning, Toka – Böckmann (86. Klaus), Feldkamp – Leifken (90. Risau), Messing (62. F. Schöne), Daglar (78. Schrader) – Stüve (62. Hesker)

Tore: 1:0 Max (50.), 1:1 Daglar (64.), 1:2 Daglar (FE, 75.)