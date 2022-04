GW Nottuln siegt wieder mit dem Schlusspfiff

Und wieder die Nachspielzeit . . . Wie schon so oft in den vergangenen Wochen traf GW Nottuln nach Ende der regulären Spielzeit. Diesmal traf es den VfL Theesen, der ohne den schon sicher geglaubten Punkt nach Hause fuhr.

„Das ist fast nicht mehr zu glauben . . .“, schüttelte Co-Trainer Dirk Nottebaum nach der Westfalenliga-Partie von GW Nottuln gegen Theesen den Kopf, wenn auch verständlicherweise erleichtert: „Das war das vierte oder fünfte Spiel, in dem wir in der Nachspielzeit den Ausgleich oder den Siegtreffer geschossen haben.“ Diesmal war es Oliver Leifken, der in der vierten Minute nach Ende der regulären Spielzeit goldrichtig stand – 1:0, unmittelbar darauf pfiff der Schiedsrichter ab.

Es war das fast schon gewohnt glückliche Ende, doch über die 90 Minuten hinweg war der Sieg mehr als verdient. Die kompakt verteidigenden, aber vorne harmlosen Gäste hatten nur eine Torchance, als kurz nach der Pause ein Schuss am langen Pfosten des Tors von Christoph Hunnewinkel vorbeiging.

Was nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass die Grün-Weißen bei ihren Angriffen alles richtig machte. „Bis 25 Meter vor dem gegnerischen Tor waren wir gut unterwegs“, so Nottebaum. Dann aber verdribbelten sich die Hausherren, leisteten sich Fehlpässe oder versuchten es mit langen Bällen, die meist beim Gegner oder im Aus landeten.

Wie überlegen die Nottulner vor allem in der ersten Halbzeit waren, verdeutlichen die vielen guten Chancen, die sie trotzdem noch hatten: Dickens Toka traf mit einem direkten Eckstoß den Außenpfosten (7.), Josse Gerick scheiterte nach Leifken-Vorgabe aus kurzer Distanz an VfL-Schlussmann Florian Ernst (21.), der auch neun Minuten später im Kopfballduell mit Toka Sieger blieb. Dann versuchte es Felix Hesker aus der Distanz, doch sein Schuss ging über das Theesener Gehäuse (34.).

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie, nun waren auch Chancen der Gastgeber Mangelware. VfL-Torhüter Ernst hatte nun mehr Ruhe als vor der Pause – bis zur 71. Minute, als er einen Freistoß von Semih Daglar mit einiger Mühe noch um den Pfosten lenkte. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit hatte dann Gerick das 1:0 auf dem Fuß, vergab aber.

Fünf Minuten darauf schlug Hesker den Ball nach vorne. Das Leder kam zu Daglar, Christian Messing und wieder zu Daglar, der es vor das VfL-Tor passte. Dort stand Leifken – der Siegtreffer, GW Nachspielzeit hatte einmal mehr zugeschlagen.

GWN: Hunnewinkel – Böckmann, Kreuz, Wenning, Toka (54. Celebic) – Gerick, Messing, Hesker, Klaus – Leifken, Daglar.