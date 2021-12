GW Nottuln: Sorgenfalten werden tiefer

Legt seinen Finger in die Wunde „schwache Trainingsbeteiligung“: GWN-Trainer Jörg Schüller.

Jörg Schüller hätte sich seine Arbeit sicherlich anders vorgestellt. Der kürzlich verpflichtete Trainer der Nottulner Landesliga-Damen muss mit der Tatsache leben, dass sein Kader für die Liga zu klein ist. Mit 2:14 Punkten rangieren die Nottulnerinnen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

„Ich hatte noch nie alle Spielerinnen beim Training“, zeigt sich Jörg Schüller enttäuscht. „Einmal waren es immerhin neun“, flüchtet er sich in Sarkasmus. „Es gibt natürlich immer Gründe, aber in Zeiten der Pandemie und durch den zwischenzeitlichen Lockdown kommt der Handball nicht mehr unbedingt an erster Stelle“, sucht er nach Erklärungen für die mangelnde Trainingsbeteiligung. „Möglicherweise haben sich aber auch die zuweilen deutlichen Niederlagen demotivierend ausgewirkt.“

Dass sich die Grün-Weißen am Ende der Saison wieder in der Bezirksliga wiederfinden werden, war den Verantwortlichen von vorneherein klar. Trotzdem nahmen sie die Wildcard an und entschieden sich für den Aufstieg. Wir haben abgestimmt und alle wollten das Wagnis eingehen“, erinnert sich Kapitänin Sabrina Welp. „Es sollte ein wichtiges Lehrjahr werden.“

Zu allem Unglück wird der Kader der Grün-Weißen noch weiter schrumpfen. Mit Sabrina Welp verliert die Mannschaft aus Verletzungsgründen eine wichtige Stütze in Angriff und Abwehr. Die Sorgenfalten auf der Stirn von GWN-Trainer Jörg Schüller werden dadurch noch tiefer. Allerdings ist der Trainer mit einer neuen Spielerin in Verhandlungen, deren Name aber noch nicht spruchreif sei.

„Die Mannschaft hat Potenzial“, will GWN-Trainer Jörg Schüller nicht als Miesepeter gelten. Dabei spielt er auf die Tatsache an, dass die Grün-Weißen in den Spielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte phasenweise gut mithalten konnten. „Ich habe aber leider kaum Wechselmöglichkeiten“, sieht Schüller den Grund für die regelmäßig auftretenden konditionellen Einbrüche.

Gerne würde er auch das gebundene Spiel seiner Mannschaft um einige Facetten erweitern: „Gelaufen wird nur mit Ball“, sieht der Trainer hier dringenden Handlungsbedarf. „Aber dazu müssten alle regelmäßig zum Training kommen.“

Angesprochen auf seine Zukunft als Trainer der Nottulner Landesliga-Handballerinnen spricht der Coach Klartext: „Wenn sich zur nächsten Saison am Kader nichts ändert, muss ich mir überlegen, ob die 120 Kilometer pro Woche den Aufwand wert sind.“