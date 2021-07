GW Nottuln spielt 1:1 in Stadtlohn

Nach einem anstrengenden Trainingswochenende trat Fußball-Westfalenligist GW Nottuln noch zu einem Testspiel beim SuS Stadtlohn an. Nach 90 Minuten stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel.

Yannick Gieseler, Trainer des Fußball-Westfalenligisten GW Nottuln, war sehr zufrieden: „Das war wirklich ein super Trainingswochenende mit einem aufschlussreichen Spiel zum Abschluss. Nur hat es leider wieder nicht mit einem Sieg geklappt.“ Jedoch: Nach zwei Testspielniederlagen zum Auftakt der Vorbereitung gab es am Sonntag immerhin ein 1:1 beim SuS Stadtlohn.

Los ging das Wochenende mit vielen Trainingseinheiten. Gieseler freute sich vor allem, dass der seit dem Spiel beim SC Preußen Münster 2 verletzte Dickens Toka wieder fast alle Übungen mitmachen konnte.

Am Sonntag nahmen die Kicker aus dem Stiftsdorf dann das Angebot des SuS an, dort auf Rasen zu trainieren. Dafür werden die Nottulner am 6. August erneut nach Stadtlohn reisen, um ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den Bezirksligisten auszutragen. „Den Stadtlohnern ist ein Testspielgegner ausgefallen“, erläuterte der GWN-Trainer.

Zum Spiel: Nottuln ging in Minute acht durch den gut aufgelegten Oliver Leifken mit 1:0 in Führung. Fabian Schöne hatte sich zuvor auf dem Flügel klasse durchgetankt und den Ball klug in den Rückraum gepasst.

Nach dem Wiederanpfiff hätte Leifken sogar auf 2:0 stellen können, doch flog der Ball über die Latte (60.). So kam der Gastgeber in der 79. Minute noch durch Maximilian Wolf zum verdienten Ausgleich.

„Stadtlohn hat uns einige Male sehr gut gepresst. Wir waren in diesen Situationen zu unruhig und haben den Ball zu schnell abgegeben. Ich hoffe, dass wir das in zwei Wochen besser machen“, so Gieseler.