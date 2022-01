GW Nottuln spielt remis gegen Borussia Münster

Eigentlich hätten wir nach dem 3:1 den Sack zumachen müssen“, fand Anna Donner, Trainerin der grün-weißen Landesliga-Damen aus Nottuln. Stattdessen hieß es beim ersten Testspiel am Sonntag gegen Bezirksligist DJK Borussia 07 aus Münster am Ende aber 3:3 (2:0).

Dabei fing es mit einem Knaller von Sandra Schäfer an, die, kaum dass der Referee das Spiel anpfiff, den Ball auf den Fuß bekam und prompt an der Borussen-Keeperin Lea Rüdiger vorbei ins Tor schoss. Ausgeruht haben sich die Nottulnerinnen auf der schnellen Führung nicht, jedoch lief noch nicht alles ganz rund. Donner hatte gleich drei Neuzugänge in die Startaufstellung genommen: Milla Lüke im Tor, auf dem Spielfeld Maja Bergmann und Teresa Rehers, später dann noch Marlene Stallmeyer, denen ein wenig die Nervosität anzumerken war, die aber dennoch gut ins Spiel fanden. Und als in der 39. Minute Isabel Ueding zum 2:0 einschoss, gingen die Gastgeberinnen zufrieden in die Kabine.

Die Zufriedenheit legte sich in der zweiten Hälfte schnell, denn in der 47. Minute zappelte durch Paula Sophie Mertens der Ball plötzlich im Nottulner Tor. Im anschließenden Spielverlauf unterliefen den Gastgeberinnen immer wieder Fehler im Abspiel. Zwar sorgte Schäfer mit einem sehenswerten Treffer ins rechte untere Eck in der 74. Minute für Begeisterung. Aber die war schnell verflogen, denn die Nottulnerinnen schenkten den Damen der Borussia in der 81. und 90. Minute quasi noch zwei Tore durch Abspielfehler, die beide Male Greta Pauli ins Netz schoss.

Am kommenden Samstag geht es gegen Westfalenligist Arminia Ibbenbüren. „Das wird krasser, da müssen wir noch einen draufsetzen“, sagt Donner.