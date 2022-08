GW Nottuln: Spitze nicht mehr im Visier

Mit der Auswärtspartie bei Union Wessum starten die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln am Sonntag in die neue Saison, Anpfiff ist um 11 Uhr. Im WN-Interview spricht Trainerin Anna Donner über die Saisonziele, die Vorbereitung und Personalprobleme.

In der vergangenen Saison sind Sie und Ihr Team haarscharf am Aufstieg vorbeigeschrammt. Am Ende hatte Meister Concordia Flaesheim nur einen Punkt mehr auf dem Konto mehr als Nottuln. Ist Platz eins auch diesmal Ihr Saisonziel?

Donner: Nein. Wir wollen schon oben mitspielen, in der oberen Tabellenhälfte auf jeden Fall. Aber wir haben personelle Probleme. Wir müssen am Sonntag, wie schon im Westfalenpokal gegen Telgte auf sechs, vielleicht sieben Spielerinnen verzichten. Johanna Koch arbeitet nun in Köln und wird daher wohl nicht so oft spielen können wie bisher. Und Sophie Ahlers ist wegen ihres Sprunggelenks angeschlagen.

Wer sind für Sie die größten Favoriten auf den Meistertitel in dieser Saison?

Donner: Ich denke, dass sich Arminia Ibbenbüren 2 und Westfalenliga-Absteiger Borussia Emsdetten deutlich absetzen werden. Und ich bin gespannt auf Borussia Münster, die sich sehr gut verstärkt hat.

Was bedeutet die Rückkehr von Denise Waltering, die wegen ihres Kreuzbandrisses lange außer Gefecht war, für Ihr Team?

Donner: Zurzeit ist Denise leider im Urlaub, aber grundsätzlich ist sie mit Dreh- und Angelpunkt für unser Spiel nach vorne, das durch sie noch aggressiver wird. Und sie bringt natürlich viel Erfahrung mit. Sie braucht aber noch etwas Zeit, um wieder so fit zu werden wie vor ihrer Verletzung.

Erste Partie auf schwer zu bespielendem Rasenplatz

Sind Sie mit der Vorbereitung zufrieden?

Donner: Zwischenzeitlich war ich ein bisschen am Hadern. Aber dann habe ich durch Gespräche mit den Trainern unserer Testspielgegner festgestellt, dass sie alle dasselbe Problem hatten mit Ausfällen durch Urlaub. Insgesamt bin ich zufrieden. Wir haben ja das letzte Vorbereitungsspiel gegen Westfalenligist Wacker Mecklenbeck gewonnen und auch im Verbandspokal gegen unseren Ligakonkurrenten Telgte. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir müssen nur zusehen, dass wir die Rotation wegen der wechselnden Urlaubsfälle hinbekommen.

Wie schätzen Sie Ihren ersten Gegner Wessum in dieser Saison ein?

Donner: Ich denke, dass Union genau wie wir in der oberen Hälfte mitspielen will. Wessum hat eine starke Offensive und eine nicht ganz so starke Verteidigung. Aber es ist auf jeden Fall ein starker Gegner. Zumal auf ihrem schwer bespielbarem Rasenplatz, auf dem Union wohl viele Punkte holen wird.

Wie sieht es bei Ihnen personell vor dem Ligastart aus?

Donner: Neben Denise Waltering sind auch Melina Krampe und Milla Lücke im Urlaub. Sandra Schäfer und Josefine Höppener sind privat verhindert, Johanna Koch beruflich. Ob Sophie Ahlers am Sonntag fit sein wird, müssen wir noch abwarten.