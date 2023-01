GW Nottuln startet mit einem Heimspiel

Während an diesem Wochenende viele Handballer in Havixbeck noch ihr Können beim Dreikönigsturnier zeigen, geht es für die Männermannschaft von GW Nottuln am Sonntag schon wieder um Punkte.

Für die Herren-Mannschaft von GW Nottuln geht es in diesem Jahr schon am Sonntag (8. Januar) wieder um Punkte. Um 18 Uhr gibt der TuS Recke in der Sporthalle am Wellenfeibad seine Visitenkarte ab.

Die Zuschauer erwartet eine interessante Begegnung, denn die beiden Mannschaften sind in der Münsterlandklasse direkte Tabellennachbarn: Der Gast ist Tabellenachter und holte aus den ersten elf Spielen 10:12 Punkte, Grün-Weiß rangiert einen Platz dahinter – nach zwölf Partien lautet das Punktverhältnis 10:14. Der Anpfiff ertönt um 18 Uhr.

Verletzungen zu Saisonbeginn

„Wir hatten Anfang der Woche eine Mannschaftssitzung. Wir haben uns noch einmal eingeschworen. Wir wollen jetzt möglichst schnell die Punkte gegen den Abstieg holen“, berichtet Trainer Stefan Göcke. Die Zusammenkunft verfehlte ihre Wirkung nicht, denn die Trainingsbeteiligung stieg in den letzten Einheiten merklich an. „Wir haben zuletzt zu viele Fehler im Halbfeld gemacht und in der Spielfeldüberbrückung. Das lässt sich mit mangelhafter Trainingsbeteiligung leicht erklären, auch wenn die Jungs immer gute Gründe hatten.“

Der Gegner hatte zu Saisonbeginn einige Verletzungsprobleme. „Das scheint sich aber geändert zu haben, denn sie haben die beiden Derbys zuletzt gegen Hörstel und Mettingen gewonnen und gegen den Tabellenvierten Sparta Münster 2 nur mit einem Tor Unterschied verloren“, hat sich Göcke schlau gemacht. „Unsere Einstellung muss stimmen. Wenn wir dann noch die Zuschauer mitnehmen können, dann hoffe ich, dass wir über die erste und zweite Welle zum Erfolg kommen.“