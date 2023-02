GW Nottuln stutzt Adlern die Flügel

„Die Jungs haben eine überragende Leistung gebracht. Das hat mir richtig imponiert“, sagte Trainer Stefan Göcke nach dem 39:30 (17:15) von GW Nottuln beim SV Adler Münster. Nach diesem Sieg sind die Grün-Weißen nun punktgleich mit dem Tabellensechsten.

Dabei hatte die Göcke-Sieben in der Domstadt auf Jonas Lechler, Jörg Ruhnke und Carsten Weitkamp verzichten müssen. „Aber die Jungs haben das super kompensiert“, so der Coach. „Wir waren von der ersten Minute an im Spiel und hatten praktisch keine Schwächephase.“

Bis zum 5:5 konnte sich keine der Mannschaften absetzen, dann zogen die Gäste nach und nach davon. In der 18. Minute lagen sie mit 10:6 vorne, mussten die Führung aber gegen die starken Rückraumspieler und Kreisläufer der Münsteraner verteidigen. Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung ging Nottuln in die Kabine.

Nach der Pause gaben die Göcke-Männer sofort wieder Gas, in der 39. Minute lagen sie mit sieben Treffern vorn (23:16), in der 44. Minute gar mit neun (28:19). Beim Treffer zum 31:20 durch Gerrit Kracht (48.) war die Partie praktisch längst entschieden. Auch in den Folgeminuten gingen die Nottulner nicht vom Gaspedal und nach 60 Minuten mit in fremder Halle mehr als respektablen neun Toren Vorsprung über die Ziellinie.

GWN-Tore: Gerrit Kracht (9), Florian Poppe (8), Joseph Allendorf (7), Yannis Frye (5/2), Christoph Bolle (4), David Holzgreve (3), Dario Wottke (2) und Felix Wottke (1).