GW Nottuln tritt bei Münster 08 an

Die Termindichte aufgrund vieler Nachholspiele wegen der Corona-Pandemie hinterlässt im Lager der Nottulner Landesliga-Handballerinnen ihre Spuren. So mussten die Grün-Weißen nicht nur die Partie am vergangenen Mittwoch bei der HSG Tecklenburger Land absagen, sondern im gleichen Atemzug auch das für den heutigen Freitag geplante Nachholspiel gegen den Tabellenführer DJK Everswinkel 2.

Der Grund: Die Nottulnerinnen stehen ohne Torhüter da, weil Maren Wietholt sich erneut mit Knieproblemen herumplagt. „Die Gesundheit geht vor“, zeigt GWN-Coach Jörg Schüller Verständnis für die derzeit unbefriedigende Situation. Aber es gibt auch Licht im Tunnel: Nicole Fuhrmann, Nottulns zweite Torhüterin, hat ihre Rückkehr signalisiert. Sie wollte nach überstandener Handverletzung das letzte Training abwarten und dann entscheiden. Schüller ist daher optimistisch, dass am kommenden Sonntag beim SC Münster 08 gespielt wird.

Eine erneute Spielabsage käme den Grün-Weißen auch teuer zu stehen. Neben den bereits entstandenen Kosten für jede Spielabsage drohte zusätzlich ein saftiges Strafgeld für den dann unausweichlichen Zwangsabstieg. Der Nottulner Handballlehrer hofft darauf, dass ihn am Sonntag nicht nur zwei Torhüterinnen, sondern auch elf Spielerinnen an den Kanal in Münster begleiten. Der Anwurf in der Sporthalle Münster-Ost erfolgt um 16 Uhr.