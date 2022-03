GW Nottuln tritt beim TB Burgsteinfurt an

GW Nottuln läuft am Sonntag beim TB Burgsteinfurt auf. An das Hinspiel denken die Grün-Weißen ungern zurück. Und ebenso ungern denken sie voraus an die Zeit nach der Osterpause. Denn dann müssen sie acht Spiele in 22 Tagen bestreiten.

So langsam wird es eng für die Landesliga-Handballerinnen der DJK Grün-Weiß Nottuln. Aufgrund der coronabedingten Spielverlegungen kommt es für die Schützlinge von GWN-Trainer Jörg Schüller nach der Osterpause knüppeldick: Gegenüber anderen Mannschaften sind die Grün-Weißen mit vier bis fünf Spielen in Rückstand. Insgesamt acht Partien muss die Mannschaft ab dem 24. April (Sonntag) innerhalb von 22 Tagen bestreiten, die Hälfte davon auf Trainingsabenden unter der Woche.

An einem Mittwochabend beispielsweise um 19.30 Uhr in Tecklenburg antreten zu müssen, dürfte wohl niemanden reizen. Und nun muss auch noch ein neuer Termin für das vom TuS Recke kurzfristig abgesagte Spiel vom vergangenen Wochenende gefunden werden.

Sehr zum Verdruss der Mannschaft, die sich ohnehin über die Terminhatz ärgert. „Man hätte lieber nicht zustimmen sollen“, lässt Nottulns Kapitänin Sabrina Welp ihrem Frust freien Lauf. „Die Absage aufgrund von Corona kam am Freitagabend. Man habe zu wenig Spielerinnen. Das ist eigentlich ein Unding, zumal die zweite Mannschaft des TuS spielfrei hatte. Auch bei uns gibt es Corona-Fälle, aber wir wären angetreten.“

Der nächste Gegner wartet am Sonntag um 16 Uhr mit dem TB Burgsteinfurt auf die Nottulnerinnen. Die vor der Saison als klarer Absteiger gehandelten Gastgeberinnen haben drei ihrer sechs Spiele in diesem Jahr gewonnen und dadurch wieder Kontakt zum Mittelfeld hergestellt. Ungern erinnert man sich im Lager der Grün-Weißen an die 18:22-Heimniederlage aus dem Hinspiel. „Damals hat uns die Disqualifikation von Marina Rotermund das Genick gebrochen“, weiß Trainer Schüller. „Ich war zwar noch nicht im Amt, saß aber als Beobachter auf der Tribüne. Die Entscheidung empfand ich als zu hart.“

Diesmal wollen die Grün-Weißen mit einer offensiven 3:2:1-Deckung die Kreise der Burgsteinfurter Achse mit Lea Peters (Rückraum) und Sara-Lea Stender (Kreis) einengen. Hier erhofft sich der GWN-Coach Ballgewinne, um mit schnellem Konterspiel einfache Tore zu erzielen. Lediglich neun Spielerinnen plus Torhüterin treten die Reise nach Burgsteinfurt an. Neben Nicole Fuhrmann und Meike Eckhard (verletzt) haben sich zwei Spielerinnen angesichts wichtiger Prüfungen vorsichtshalber in freiwillige Quarantäne begeben.