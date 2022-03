GW Nottuln tritt beim TuS Hiltrup an

Vier Wochen Spielpause hatte GW Nottuln in der Westfalenliga – erst hatte das Corona-Virus einen Großteil der Mannschaft flachgelegt, dann die allgemeine Auszeit wegen Karneval. Nun tritt das Team von Roland Westers beim TuS Hiltrup an.

Max Wenning ist noch angeschlagen und fällt auch in der Partie beim TuS Hiltrup aus.

Vier Wochen Spielpause hatte GW Nottuln in der Westfalenliga – erst hatte das Corona-Virus einen Großteil der Mannschaft flachgelegt, dann am vergangenen Wochenende die allgemeine Auszeit wegen Karneval. Diese nutzte das Team von Roland Westers, um beim Oberligisten Eintracht Rheine wieder Spielpraxis zu gewinnen.

Den Test verloren die Grün-Weißen zwar, wie berichtet, mit 1:2, dennoch war Westers mit der Leistung seines Teams hochzufrieden: „Wir waren zumindest gleichwertig, wenn nicht sogar die etwas bessere Mannschaft – und das mit vielen Spielen, die eben Corona hinter sich gebracht, bei einem Oberligisten . . .“

Die Generalprobe für die nächste Ligapartie am morgigen Sonntag um 15 Uhr beim TuS Hiltrup ist also gelungen. Den Tabellenvierten GWN und die Gastgeber trennen sechs Plätze, aber nur drei Punkte. Andererseits haben die Grün-Weißen eben wegen ihrer Coronapause noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Seine Mannschaft deswegen als Favoriten auszurufen, liegt Westers aber fern – nicht nur, weil das Hinspiel im Baumberge-Stadion 1:1 ausging: „Es ist ohnehin sehr eng in dieser Liga“, sagt der GWN-Coach. „Nahezu jede Mannschaft befindet sich mit den anderen auf Augenhöhe.“

Hiltrup habe eine Mannschaft mit vielen individuell starken Spielern, die in der Regel im 4-3-3 antrete, andererseits momentan wohl personelle Probleme habe. „Deshalb wird das wohl auch für mich am Sonntag eine kleine Überraschungskiste“, sagt der Nottulner Trainer.

Der in Sachen Personallage auch sein eigenes Päckchen zu tragen hat: Einer seiner Spieler ist aktuell mit Corona infiziert. Sebastian und Fabian Schöne sind privat verhindert, Max Wenning ist noch angeschlagen. Auf den verletzten Lukas Scholdei müssen Westers und Co-Trainer Dirk Nottebaum wohl für mehrere Wochen verzichten.