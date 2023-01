GW Nottuln überzeugt gegen den Ball

Eine richtig gute Leistung zeigte Fußball-Westfalenligist GW Nottuln am Sonntag im Testspiel beim Oberligisten 1. FC Gievenbeck.

Eine richtig gute Leistung zeigte Fußball-Westfalenligist GW Nottuln am Sonntag im Testspiel beim Oberligisten 1. FC Gievenbeck: Bei eisigen Temperaturen verloren die Grün-Weißen zwar mit 1:2 (1:1), die Elf von Trainer Roland Westers stellte in Durchgang eins aber das bessere Team. „Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt und hätten zur Pause eigentlich eine Führung verdient gehabt“, sagte der Coach.

Die Gäste mussten in Gievenbeck gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten. Kapitän André Kreuz fehlte aufgrund von Kniebeschwerden, Torhüter Malte Wilmsen war erkrankt, Verteidiger Dickens Toka laboriert noch an einer Knöchelverletzung, Carlo Schürmann, gerade aus der Zweiten hochgezogen, hat mit muskulären Problemen zu kämpfen, Oliver Leifken freut sich über Zwillinge und Stürmer Peter Stüve befindet sich im Urlaub. Am schlimmsten aber hat es Winter-Neuzugang Janus Scheele erwischt: Ausgerechnet bei seinem Ex-Club konnte er nicht mitwirken, da er sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat und mehrere Wochen ausfallen wird.

Doch die arg dezimierten Nottulner standen ab der ersten Minute in der Defensive sehr gut und zeigten eine klasse Partie gegen den Ball. Gievenbeck kam eigentlich nie gefährlich vor das grün-weiße Tor. Die Gäste wiederum gewannen in Minute zehn einen Ball durch Henning Klaus – und dann ging es schnell nach vorne. Christian Messing setzte Semih Daglar auf der linken Seite gut in Szene, der eiskalt das 1:0 markierte.

Nach 34 Minuten hieß es dann aber doch 1:1. Nottuln wehrte einen Ball zu kurz ab, sodass das Leder zu Daniel Geisler kam. Dieser nahm sich ein Herz, zog aus der Distanz ab und traf zum zu diesem Zeitpunkt glücklichen 1:1. „Er hat den Ball nicht richtig getroffen, das war ein echtes Eierding“, schüttelte Westers mit dem Kopf.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste nicht mehr präzise nach vorne. Die Gievenbecker wiederum steigerten sich, kamen durch Niklas Beil zum 2:1 (56.) und hatten noch Pech bei einem Lattentreffer. Roland Westers konnte mit dem Verlauf der Partie indes gut leben: „Wir haben auch nach der Pause gut gestanden, nur konnten wir leider keine Akzente mehr nach vorne setzen. Das Ergebnis ist mir ziemlich egal, zumal Gievenbeck ja schon nächste Woche wieder in der Meisterschaft gefordert sein wird. Wir hingegen haben noch Zeit.“