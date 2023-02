GW Nottuln und Lüner SV mit Aufstellungssorgen

Das Hinspiel gegen den Lüner SV war wild: Erst in der Nachspielzeit traf Dickens Toka für GW Nottuln zum 3:3-Endstand. Am Sonntag kommt es zum Wiedersehen. Beide Teams beklagen wichtige Ausfälle.

Die Westfalenliga-Saison wird für die Fußballer von GW Nottuln am Sonntag mit einem Auswärtsspiel fortgesetzt: Um 15 Uhr sind die Grün-Weißen im Verfolgerduell beim Lüner SV gefordert. Die Platzherren belegen den fünften Platz, Grün-Weiß ist punktgleicher Sechster.

„Die letzten beiden Wochen sind uns für nicht gut gelaufen“, sagt Nottulns Trainer Roland Westers. In den Testspielen beim Ligakonkurrenten Westfalia Kinderhaus (0:0) und Landesligist Concordia Albachten (2:4) zeigte seine Mannschaft deutlich mehr Schatten als Licht. Zudem verletzte sich Leistungsträger Fabian Schöne: Der Mittelhandbruch zwingt ihn zu einer mehrwöchigen Pause. „Die Trainingsbeteiligung war außerdem nicht gut. Jeder hatte nachvollziehbare Gründe, doch so wird es am Sonntag sehr schwer“, sagt Nottulns Fußballlehrer.

Neben Fabian Schöne werden auch Finn Köhler, Marius Kattenbeck und Janus Scheele definitiv ausfallen. Doch auch der ambitionierte Gastgeber, der seit Jahren in die Oberliga möchte, hat Aufstellungssorgen. In den letzten Testspielen zog sich Topstürmer Nico Berghorst einen Kreuzbandriss zu, bei Stamm-Außenverteidiger Wilhelm Sassenberg brach ein Sprunggelenk und Neuzugang Andre Witt laboriert an einer Muskelverletzung.