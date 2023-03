GW Nottuln vergibt unzählige Chancen beim 4:1-Sieg

Einen klaren Heimsieg feierte Fußball-Westfalenligist GW Nottuln gegen den TuS 05 Sinsen. Es gab am Ende nur wenig auszusetzen am Spiel der Grün-Weißen.

Eine von vielen Nottulner Torchancen: Felix Hesker (l.) lässt in dieser Szene Sinsens Torhüter Julian Jaworek aussteigen, bringt den Ball anschließend aber nicht im Kasten unter.

Ein Lupfer aus 30 Metern, zwei sehr schön herausgespielte Treffer, ein Tor plus Platzverweis für den Gast – und Chancenwucher ohne Ende. Es wurde reichlich geboten am Sonntag im Nottulner Baumberge-Stadion. Und am Ende gingen die grün-weißen Westfalenliga-Fußballer als hochverdienter 4:1 (2:0)-Sieger über das Kellerkind TuS 05 Sinsen vom Platz.

Man hat sich längst im ersten Tabellendrittel etabliert; aber am Sonntag hätte man reichlich für das Torverhältnis tun können. So blieb es beim Torreigen, das Schützenfest fiel aus.

Nach 25 Minuten gelang Daniel Feldkamp die Führung für den Platzherren, als er einen Abpraller aus 30 Metern aufnahm und mit einem Lupfer die komplette Gäste-Defensive inklusive Torhüter Julian Jaworek düpierte. Letzterer konnte sich nach 40 Minuten rehabilitieren, als er einen Foulelfmeter von Semih Daglar parierte, hier war zuvor Feldkamp gefoult worden.

Man brauchte sich bei den Gastgebern allerdings nicht lange zu grämen, denn Kapitän André Kreuz stellte zwei Minuten vor dem Pausentee nach einem Eckball per Fuß auf 2:0.

Was sich im zweiten Abschnitt ereignete, dafür ist auf der berühmten Kuhhaut zu wenig Platz. Nottuln erspielte sich Chancen im Minutentakt, um sie allesamt zu versieben. Es würde den Rahmen sprengen, alle Möglichkeiten aufzuzählen. Aber die dicksten Dinger, die hatten Christian Messing, Jens Böckmann und Felix Hesker. Cheftrainer Roland Westers: „Dicker ging es nicht, das mussten alles Tore sein.“

So kam es, wie es manchmal kommt. Der Gast konnte nach 72 Minuten durch Marius Speker verkürzen. Zum Glück gelang den Grün-Weißen postwendend die richtige Antwort. Dickens Toka spielte Daglar frei und der traf. Und er wurde dabei noch heftig gefoult, sodass Sinsens Noah Karthaus mit gelb-roter Karte vorzeitig duschen durfte. Westers: „Im Basketball hätten wir noch einen zusätzlichen Freiwurf erhalten.“ Weil es so schön war, wiederholten die Nottulner diese Aktion in der 76. Minute – nur dieses Mal gab Daglar die Vorlage und Peter Stüve vollendete.

Mit dem 4:1-Sieg hat sich Nottuln hochverdient alle drei Punkte gesichert, aber auch den anerkennenden Respekt des Trainers. Westers: „Mehr als verdient der Sieg, aber ich hätte ihn gerne deutlicher gehabt.“

GW Nottuln: Wilmsen – Gerick (85. Kemper), Kreuz, Schultewolter, Toka – Hesker, Feldkamp – Böckmann (77. Schürmann), Messing (87. Van Deenen), Schrader (63. Stüve) – Daglar.

Tore: 1:0 Feldkamp (26.), 2:0 Kreuz (43.), 2:1 Speker (72.), 3:1 Daglar (74.), 4:1 Stüve (76.).

Bes. Vorkommnisse: Daglar verschießt Foulelfmeter (40.), Ampelkarte für Sinsens Karthaus (74.).