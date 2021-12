GW Nottuln verlängert mit Roland Westers

„So, jetzt ist es langsam genug mit den Lobeshymnen“, meinte Dirk Nottebaum, sportlicher Leiter von GW Nottuln, gestern am Telefon – Minuten, nachdem ihn die WN angerufen hatten, um ihn wegen der Vertragsverlängerung mit Trainer Roland Westers zu befragen. Sollte heißen, dass es gar nichts mehr zu sagen gebe . . .

Denn Nottebaum, gleichzeitig Co-Trainer von Westers, ist mit diesem als sportlicher Leiter rundum zufrieden. Die Folge: Der Westfalenligist hat mit dem Emsdettener nun für die kommende Saison verlängert. Westers war erst Ende Oktober zu den Grün-Weißen gestoßen, nachdem sich diese von Yannick Gieseler getrennt hatten.

Nun also gleich die Verlängerung: „Das war ein Gespräch von wenigen Minuten“, so Nottebaum. Dabei sei es bis dahin gar nicht klar gewesen, ob Westers über den kommenden Sommer hinaus weitermacht. Anfangs, beim Amtsantritt in den Baumbergen, war Westers sich noch gar nicht sicher gewesen, ob er überhaupt bis zur Rückrunde bleibt, so der Trainer selbst. Der Grund: Der 45-Jährige wohnt in Emsdetten und ist Lehrer an einem Gymnasium in Lingen. Und dann noch nachmittags nach Nottuln? Doch die Fahrzeiten wuchsen Westers anders als befürchtet nicht über den Kopf.

Den Rest besorgte die Mannschaft. Sie habe es ihm einfach gemacht, sich schnell dafür zu entscheiden, nicht nur bei den Grün-Weißen zu überwintern, sondern gleich um eine weitere Saison zu verlängern, so Westers, menschlich und sportlich überzeugt.

Menschlich, weil der Coach es schätzt, nicht nur während des Trainings, sondern auch vorher und nachher mit seinen Spielern zu quatschen, „über Gott und die Welt“, wie er selbst sagt. Sportlich, weil in der Mannschaft viel Qualität stecke, auch noch nicht ausgeschöpfte: „Da sind viele Jungs, die in meinen Augen ihr Limit noch nicht erreicht haben. Und das macht es für einen Trainer zusätzlich interessant“, sagt Westers.

Nottebaum ist von der guten Chemie zwischen Team und Trainer angetan: „Er hat schnell das Vertrauen der Spieler gewonnen und wieder Ruhe ins Team gebracht“, so der Sportliche Leiter. „Er tauscht sich regelmäßig mit den Spielern aus.“

Fünf Siege und drei Niederlagen sind die Bilanz der ersten acht Spiele unter Westers. Dass Grün-Weiß in den letzten beiden Partien ohne Punkte den Platz verließen, hat den Verein in seiner Entscheidung nicht beeinflusst. Für Grün-Weiß zählt nur die lange Sicht, und da trübt nichts die Harmonie.