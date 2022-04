GW Nottuln verliert deutlich bei Kinderhaus 2

In der Handball-Landesliga der Frauen gibt es mit der DJK Everswinkel 2 und dem SC Westfalia Kinderhaus 2 zwei Überflieger, die den Titelkampf unter sich ausmachen. Der Rest bekommt regelmäßig auf die Mütze. Nicht anders erging es auch den Handballerinnen der DJK Grün-Weiß Nottuln am Samstag. Beim SC Westfalia Kinderhaus 2 unterlag die Mannschaft von Trainer Jörg Schüller deutlich mit 16:31 (Halbzeit 8:17) Toren.

Lediglich fünf Minuten dauerte die Gegenwehr der Grün-Weißen, doch dann kamen die Gastgeberinnen immer besser in Schwung und spielten ihre Klasse aus. Lediglich GWN-Torfrau Maren Wietholt verhinderte mit ihren Paraden ein noch höheres Debakel. Der Rest der Mannschaft bekam die Nerven nicht in den Griff und produzierte eine Vielzahl an technischen Fehlern. „Kinderhaus ist für uns nicht der Maßstab“, relativierte Nottulns Mannschaftsbetreuer Mika Peters. „Die Mannschaft ist eine Klasse für sich. Selbst an einem guten Tag hätten wir hier keine Chance gehabt.“

GWN-Tore: Sanja Nieborg (5/4), Marina Rotermund (5/1), Maxima Faltmann (2), Lea Kullmann (2), Sabrina Welp (1), Lena Brochtrop (1).