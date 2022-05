GW Nottuln verliert erneut gegen Ibbenbüren

Zwei Tage nach der Heimniederlage gegen den 1. HC Ibbenbüren bestand für GW Nottuln die Chance zur Wiedergutmachung. Dass daraus nichts wurde, lag auch an einem Schachzug von HC-Trainer Wiedelmann.

Die Revanche blieb leider aus. Zwei Tage nach der unglücklichen Heimniederlage gegen den 1. HC Ibbenbüren bestand für die Landesliga-Handballerinnen der DJK Grün-Weiß Nottuln im Rückspiel am Samstag die Chance zur Wiedergutmachung. Dass daraus nichts wurde und die Nottulnerinnen mit 18:26 (11:12) geschlagen die Heimreise antreten mussten, lag auch an einem taktischen Schachzug von HC-Trainer Daniel Wiedelmann. Ihm war nicht verborgen geblieben, dass Nottulns Marina Rotermund im Hinspiel Dreh- und Angelpunkt ihrer Mannschaft war, und ließ sie daher hoch decken.

Die Grün-Weißen reagierten und suchten das Spiel über die Außen. Mit Erfolg. Sanja Nieborg und besonders Maxima Faltmann konnten sich immer wieder durchsetzen und ihre Mannschaft damit in Schlagdistanz halten. „Meine Mannschaft war zur Halbzeit ziemlich platt“, so GWN-Trainer Jörg Schüller. „Ich habe sie noch nie so ruhig erlebt.“

Dennoch kämpften die personell deutlich unterlegenen Nottulnerinnen unverdrossen weiter. Weiterhin ging es nur über Außen, weil Kreisläuferin Sabrina Welp ihrer Anspielerin beraubt war. Als beim Rückstand von 18:20 gleich zwei Spielerinnen eine Zeitstrafe absitzen mussten, konnte der 1. HC mit doppelter Überzahl den Deckel drauf machen.

Schon am heutigen Dienstag geht die Hatz für die Grün-Weißen weiter. Um 19.30 findet das Nachholspiel beim BSV Roxel statt. Ob das Spiel zustande kommt, ist allerdings fraglich, da sich GWN-Torfrau Maren Wietholt verletzt hat.

GWN-Tore: Faltmann (7), Nieborg (4/1), Kullmann (2), Bröcking (1), Frie (1), Uhlig (1), Koch (1), Eckhardt (1).