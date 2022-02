GW Nottuln verliert gegen Favorit aus Sprockhövel

Der Nachwuchs von GW Nottuln ist aus dem Westfalenpokal ausgeschieden. Die Elf von Darius Schwering unterlag in der zweiten Runde der in der Liga zwei Klassen höher spielenden TSG Sprockhövel mit 1:4. Dabei verkaufte sich der Außenseiter lange unter Wert.

In der zweiten Halbzeit wurden die Nottulner konsequenter in den Zweikämpfen. Hier hält Carlo Schürmann TSG-Spieler Leon Salvatore auf Distanz.

Die U 19-Fußballer von GW Nottuln sind aus dem Westfalenpokal ausgeschieden. Die Elf von Darius Schwering verlor am Sonntagmittag auf eigenem Platz gegen die TSG Sprockhövel mit 1:4 (0:3). Mit der Niederlage an sich können die Grün-Weißen leben. Gegen die zwei Klassen höher spielende TSG war der Bezirksligist ohnehin als klarer Außenseiter in die Partie gegangen.

Dennoch habe sich seine Truppe vor allem in der ersten Halbzeit unter Wert verkauft, so ein nicht ganz zufriedener Schwering nach dem Schlusspfiff. „Wir haben zu viel Respekt gehabt“, sagte der Trainer. „Als die Partie entschieden war, wurde es für uns einfacher.“

Vor der Pause erwies sich der Westfalenligist als gnadenlos effizient. Gästespieler Dimitrios Papadopoulos bedankte sich dafür, dass er von den Grün-Weißen nicht konsequent genug angegriffen wurde und traf nach zwölf Minuten zum 0:1. Eine knappe Viertelstunde später legte Benjamin Janson nach (26.). Zwei Minuten vor dem regulären Ende der ersten Halbzeit hatte Papadopoulos wieder zuviel Freiraum, zog ab – 0:3.

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff legte der TSGler seinen dritten Treffer nach. Wieder wurde er nicht eben hart attackiert und ließ GWN-Keeper Jonas Gottheil keine Chance.

Wer nun ein Auseinanderbrechen der Nottulner und einen Kantersieg des Favoriten befürchtete, wurde eines Besseren belehrt. Sie wurden bissiger, drängten selbst nach vorn. Zu wirklich zwingenden Gelegenheiten kamen sie aber nicht. Wenn ein Grün-Weißer es in die Nähe des Sprockhöveler Strafraums schaffte, kam der letzte Pass gegen den clever verteidigenden Westfalenligisten meist nicht an.

Gefährlicher war trotz der nun gleich hohen Spielanteile weiterhin Sprockhövel. Zunächst vereitelte GWN-Keeper Gottheil das 0:5 (52.), dann hatte Innenverteidiger Fabian Kemper bei einer TSG-Hereingabe den Fuß dazwischen (70.) Zwei Minuten später stand der Nottulner Kapitän wieder goldrichtig – diesmal vor dem anderen Tor – und traf nach einer verlängerten Ecke zum 1:4 ins lange Eck.

In den letzten zehn Minuten, als der Drops längst gelutscht war, schnürten die Gastgeber den Favoriten regelrecht ein. Mehr als ein direkt aufs Tor gezogener Eckball von Lucas Rix, den TSG-Keeper Malik Abid-Eddine nur mit Mühe unter Kontrolle bekam (90.), sprang bei dieser späten Sturm- und Drangphase allerdings nicht mehr heraus.

GWN: Gottheil – Große Westermann, Kemper, Gerdemann (60. Rickert), Schürmann, Voss, Wagner, Hafezi (46. Maier), Hörsting (75. Rix), Hermann, Thoms (75. Diem).