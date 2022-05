GW Nottuln verliert gegen Tecklenburger Land

Kann in dieser Szene nur unsanft am Torwurf gehindert werden: GWN-Kreisläuferin Sabrina Welp.

Im Spiel gegen die HSG Tecklenburger Land schlugen sich die personell arg gebeutelten Landesliga-Handballerinnen der DJK Grün-Weiß Nottuln wacker, konnten aber gegen die mit voller Kapelle angereisten Gäste eine 22:26 (11:14)-Niederlage nicht verhindern. GWN-Trainer Jörg Schüller musste die kurzfristige Absage dreier Spielerinnen verkraften und hatte damit nur zwei Auswechselspielerinnen auf der Bank.

Die Grün-Weißen leisteten dem Tabellenachten allerdings lange Zeit Gegenwehr und mussten erst in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte die Gäste vom Teuto enteilen lassen.

Zur Pause führten die Tecklenburgerinnen mit 14:11. Der Start in Durchgang zwei geriet für die Gäste völlig daneben und beim 15:22 drohte der Schüller-Sieben eine kräftige Abreibung. Doch die Mannschaft bewies Moral und kämpfte sich wieder ins Spiel zurück.

Selbst ein eingeübter Spielzug in Überzahl kam zum Tragen und weil auch Kreisläuferin Sabrina Welp ihre Chancen konsequent zu nutzen wusste, hielt sich die Niederlage in Grenzen. Auch Kim Frie bewies mit zwei Treffern aus dem Rückraum, dass sie hier durchaus eine Alternative sein kann. Leider verlagerten die Grün-Weißen das Spiel zu wenig auf die Außen, sodass besonders Maxima Faltmann sich nicht wie gewohnt in Szene setzen konnte. Ein gutes Spiel machte GWN-Torhüterin Maren Wietholt, die sich mehrfach auszeichnete. „Mehr war heute einfach nicht drin“, zollte GWN-

Coach Jörg Schüller seiner Mannschaft Respekt.

Schon am morgigen Mittwoch geht für die Nottulnerinnen die Terminhatz weiter. Um 19.15 Uhr sehen die Grün-Weißen ihren Gegner in der Rottsporthalle in Ladbergen wieder – zum Rückspiel gegen die HSG Tecklenburger Land.

GWN-Tore: Sabrina Welp (7), Marina Rotermund (4/2), Anne Bröcking (4/2), Maike Eckhardt (2), Maxima Faltmann (2), Kim Frie (2), Anna Koch (1).