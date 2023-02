GW Nottuln verliert im Angriff

Die Grün-Weißen bleiben trotz der Niederlage Tabellensiebter der Münsterlandklasse.

„In der Abwehr haben wir super gespielt, während wir im Angriff einfach zu viele Bälle verschenkt haben“, erklärte Nottulns Co-Trainer Beno Frye, der ein Sonderlob an Philipp Schwaning verteilte: „Er hat heute sehr stark gehalten.“

Grün-weiß gelang ein toller Start, denn der Hausherr führte nach fünf Minuten mit 3:0. Zwar schmolz der Vorsprung in den nächsten Minuten zusammen, aber es war unübersehbar, dass den Gästen das schnelle Nottulner Spiel Probleme bereitete.

Nach 20 Minuten hatten sich die körperlich überlegenen Gästespieler indes auf die Nottulner eingestellt und nahmen nun das Zepter in die Hand. Nach 28 Minuten führten sie erstmals (8:7), zur Pause hieß es aus Nottulner Sicht 12:14.

Den besseren Start in die zweite Hälfte hatte dann der SCH, der sich schnell auf vier Tore absetzte. Doch GWN kämpfte und traf nach 39 Minuten nochmals zum 18:18. In der Folge agierte Hörstel dann aber sehr konzentriert und kam zu vielen einfachen Toren. Die Gastgeber übertrieben ihrerseits in dieser Phase das Spiel über den Kreis, was es dem Favoriten in der Abwehr zu leicht machte.

Trotzdem hätten es die Gastgeber in den letzten Minuten noch einmal spannender machen können, die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte indes.

Tore: Yannis Frye (6/6), Christoph Bolle (6/1), Jörg Ruhnke (5), Gerrit Kracht (4), Linnert Determann (3), Carsten Weitkamp (1) und Jonas Lechler (1).