GW Nottuln verliert Spiel im Angriff

Nach einer guten ersten Halbzeit bekamen die Gastgeberinnen in Durchgang zwei vor allem im Angriff nichts mehr auf die Reihe.

„Diese Niederlage ist maximal ärgerlich – aber verdient. Wenn man in 30 Minuten nur fünf Tore wirft, kann man kein Handballspiel gewinnen“, sagte Nottulns Trainer Benedikt Hofbauer.

Dabei begannen die Grün-Weißen sehr konzentriert. Zwar war ihr Spiel insgesamt etwas zu rückraumlastig, doch auch der Gast hatte im Angriff einige Probleme. „Wir haben ihnen das Leben mit unserer offensiveren Abwehrvariante schwer gemacht. Zudem zogen wir auch einige Siebenmeter. Insgesamt war die Drei-Tore-Führung zur Pause verdient“, sagte der GWN-Coach.

Doch dann kam Hälfte zwei, die zum Debakel für die Nottulnerinnen wurde. Während die Gäste jetzt in der Offensive eine bessere Leistung zeigten, ließen die GWN-Damen alles vermissen. Lange 19 Minuten erzielten sie keinen (!) einzigen Treffer. „Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen“, war Hofbauer fassungslos. Hinzu kam, dass Sabrina Welp in der 35. Minute nach ihrer dritten Zwei-Minuten-Strafe die Rote Karte sah und nicht mehr mitwirken durfte. „Das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass wir so abgebaut haben“, so Nottulns Handballlehrer.

Zum Glück haben die Grün-Weißen jetzt eine einwöchige Spielpause vor sich, in der sie die Fehler analysieren und sich konzentriert auf das wichtige Spiel beim Tabellenletzten Warendorfer SU am 19. März vorbereiten können.

Tore: Sabrina Uhlig (6/3), Leandra Rohkemper (4/3), Kim Frie (3), Marina Rotermund (3), Sabrina Welp (1) und Lea Kullmann (1).