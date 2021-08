GW Nottuln verliert Testspiel in Deuten mit 2:3

War auffälligster Nottulner in Deuten: Fabian Schöne (r.). Der Offensivspieler erarbeitete sich viele Möglichkeiten, konnte jedoch keine von ihnen nutzen.

Zwei Gesichter zeigte Fußball-Westfalenligist GW Nottuln im Vorbereitungsspiel beim SV Rot-Weiß Deuten. Während die Grün-Weißen im ersten Durchgang völlig neben der Spur waren, zeigten sie nach dem Wiederanpfiff eine ansprechende Leistung. Nach 90 Minuten hieß der Sieger allerdings Deuten, der drei Mal ins Schwarze traf. Nottuln gelangen nur zwei Tore.

„Nach der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich noch höher als nur mit 1:2 zurückliegen. In der zweiten Hälfte haben wir den Gegner dann aber über weite Strecken dominiert“, berichtete Nottulns Trainer Yannick Gieseler.

Die Rot-Weißen starteten engagiert und kauften den Grün-Weißen schnell den Schneid ab. „Wir sind häufig einfach zu brav“, erkannte Gieseler schon nach wenigen Minuten. Deuten war das nur recht und ging mit 2:0 in Führung. Immerhin gelang Semih Daglar auf Zuspiel von Dickens Toka noch vor dem Wechsel der Anschlusstreffer.

Wie verwandelt kamen die Gäste aus der Kabine und gaben nun den Ton an. Dennoch kassierten sie zunächst das Tor zum 1:3. Fabian Schöne machte anschließend Meter um Meter und kam immer wieder in die gefährliche Zone. Allein: Er traf nicht. Dieses Kunststück gelang jedoch Tim Bröcking. Eine schöne Vorarbeit von Semih Daglar veredelte er zum 2:3-Anschlusstreffer. Doch dabei blieb es. „In nächster Zeit werden wir einiges für die Defensive machen. Wir bekommen einfach zu viele Gegentore. Und vorne müssen wir möglichst schnell abgezockter werden“, so Gieseler.