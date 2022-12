GW Nottuln verschenkt einen Punkt

Ein vorweihnachtliches Adventsgeschenk an ihren Gegner HSG Gremmendorf/Angelmodde machten Nottulns Handballer im Meisterschaftsspiel der Münsterlandklasse mit dem 22:22 (10:10)-Unentschieden.

„Das Spiel hätten wir klar gewinnen müssen“, ärgerte sich GWN-Trainer Stefan Göcke unmittelbar nach der Schlusssirene.

Sieben Minuten vor Schluss lag seine Mannschaft noch mit vier Treffern in Front, ließ sich den Vorsprung aber noch abjagen. Als Yannik Frye kurz vor dem Abpfiff mit seinem zweiten Siebenmeter an diesem Abend am Gäste-Keeper scheiterte, war der Drops gelutscht.

Von Anfang an hatten die Grün-Weißen gegen die mit voller Kapelle angerückten Gäste aus der Domstadt mit ihren Nerven zu kämpfen. Immer wieder wurden leichtfertig Bälle verloren und die Gäste damit aufgebaut. Ein Glück, dass mit Philipp Schwaning ein Meister seines Fachs im GWN-Gehäuse stand. Er hielt seine Mannschaft im Spiel, die nur langsam ihre Form fand. Dabei standen die Hausherren in der Abwehr gut, produzierten aber vor dem Tor des Gegners zu viele Fehler. Bei 10:10 ging es in die Pause.

Zehn Minuten nach dem Wechsel gab Jörg Ruhnke mit zwei wuchtigen Treffern zum 14:12 seinen Mannen das Zeichen zum Aufbruch. Ihm schlossen sich Yannik Frye und Dario Wottke an. Beim 22:18-Zwischenstand schien alles auf einen Nottulner Sieg hinzudeuten. Doch die Nervosität brach sich erneut Bahn und erlaubte den praktisch schon geschlagenen Gästen einen unerwarteten Punktgewinn.

„Das ist nach den Partien gegen Adler Münster und die HSG Kattenvenne/Lengerich 3 schon der dritte unnötige Punktverlust“, ärgerte sich Göcke. „Wir hätten uns längst in Richtung gesichertes Mittelfeld absetzen können.“ Mit 10:12 Punkten sind die Nottulner Tabellenneunter. Am kommenden Samstag (10. Dezember) geht es zum Tabellenzweiten SC Westfalia Kinderhaus 2.

Tore: Jörg Ruhnke (5), Yannik Frye (5/1), Florian Poppe (3), Dario Wottke (2), Linnert Determann (2), Gerrit Kracht (1), Christoph Bolle (1), Pascal Dietze (1), Jonas Lechler (1) und Felix Wottke (1).