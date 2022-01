GW Nottuln: Viel besser als zuvor erwartet

Wäre die schnelle Trennung von Trainer Gieseler nicht gewesen, würde die Hinserie 2021/22 wohl als fast perfekt in die Vereinsgeschichte von GW Nottuln eingehen. Doch auch so überwiegt das Positive deutlich.

Neun Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen – das macht in der Summe 30 Punkte, GW Nottuln überwintert auf dem dritten Platz der Westfalenliga. Der gefühlt der zweite ist. Denn der Delbrücker SC, der tatsächlich auf diesem Rang steht, hat nicht einen Zähler mehr auf dem Konto, dafür aber um gerade einmal zwei Treffer besseres Torverhältnis.

Ist Dirk Nottebaum, sportlicher Leiter und neben Roland Westers Co-Trainer der Grün-Weißen, also zufrieden mit der Hinrunde? „Das ist für mich nicht wichtig. Für mich ist entscheidend, ob die Mannschaft zufrieden ist. Und ich habe das große Glück, in den Gesprächen mit allen Spielern ein deutliches ,Ja‘ gehört zu haben. Wir haben sehr zufriedene Spieler.“

Emotionale Trennung vom Trainer

Das war nicht immer so. Denn eigentlich hätte Yannick Gieseler, den die Nottulner erst zu dieser Saison verpflichtet hatten, noch an der Seitenlinie stehen sollen. Doch schon nach sechs Spieltagen trennte sich Grün-Weiß von dem Ex-Preußen wieder. Nicht aus sportlichen Gründen: GWN war damals Tabellenvierter – keine Selbstverständlichkeit für einen ehemaligen Landesligisten, der erst 2019 aufgestiegen war und seitdem coronabedingt keine komplette Spielzeit in der neuen Klasse absolviert hatte. Tatsächlich hatte es wohl zwischen dem Trainerteam (Gieseler und Assistent Mario Beeke) und der Mannschaft massiv gekriselt. So viel ließ Nottebaum durchblicken. Ansonsten äußert er sich bis heute nicht zu den Hintergründen. Nur, dass die Trennung „sehr emotional“ und alternativlos gewesen sei.

In der Mannschaft sei die Causa Gieseler längst kein Thema mehr. Verständlicherweise: Denn der schnell gefundene Nachfolger hielt das Schiff erfolgreich auf Kurs und brachte zudem schnell wieder Ruhe auf das Deck. Roland Westers, der bis zum Sommer fünf Jahre lang den Ligakonkurrenten Borussia Emsdetten gecoacht hatte, und die Mannschaft von GWN – das ist so, als wenn der sprichwörtliche Topf den richtigen Deckel gefunden hätte.

„ »Wir möchten uns als gefühlter Aufsteiger in der Westfalenliga etablieren.« “ Dirk Nottebaum

Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Was den Nottulnern und insbesondere Nottebaum sehr wichtig ist. Die Spieler sollen nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeiten besser werden, betont der sportliche Leiter. Und für solch eine langfristige Aufgabe scheint Westers genau der richtige Mann zu sein.

Allein sportlich hätten sich viele Spieler weiterentwickelt beziehungsweise sich noch einmal richtig ins Zeug geworfen. Nottebaum nennt als Beispiele Routinier Oliver Leifken, aber auch Christian Messing, Jens Böckmann oder Friedrich Schultewolter, den alle nur „Percy“ nennen.

Schwerer Trainingsstart unter Corona

Dass am Niederstockumer Weg aktuell so viel Zufriedenheit vorherrschen würde, konnte vor Saisonbeginn keiner ahnen. Denn die Vorbereitung auf die Spielzeit begann nach der langen Coronapause eher mau. Was ausdrücklich nicht am damaligen Coach gelegen habe, betont Nottebaum. „Wir hatten teilweise nur acht Spieler beim Training. Da konnte auch ein Yannick Gieseler nichts ausrichten.“

Den Nottulnern schien eine schwere Spielzeit bevorzustehen. Doch tatsächlich startete das Team mit einem 2:0-Auswärtssieg beim Lüner SV, und von da an lief plötzlich alles rund. Erst am fünften Spieltag musste Grün-Weiß die erste Niederlage hinnehmen, ein 0:1 gegen Kinderhaus. Umso überraschender war eineinhalb Wochen später die Trennung von Gieseler, wenige Tage nach einem 4:1-Sieg beim TuS Tengern.

Dass der Erfolg zu Beginn der Saison wohl auch, aber beileibe nicht nur am damaligen Trainer lag, haben die Spieler inzwischen nachdrücklich unter Beweis gestellt. Und der Zug soll, wenn irgend möglich, mit der gleich hohen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung fahren. Dirk Nottebaum: „Wir möchten uns als gefühlter Aufsteiger in der Westfalenliga etablieren.“

Dass eine schlechte Vorbereitung automatisch einen guten Start und umgekehrt bedeutet, hoffen die Grün-Weißen aktuell nicht. Denn die ersten drei Testspiele hat die Westers-Elf souverän gewonnen, zuletzt lieferte sie ein 4:1 beim Landesligisten Viktoria Heiden (siehe eigener Bericht). Als Nächstes steht Oberligist Preußen Münster II auf dem Zettel, am Donnerstag um 19.30 gastieren die Nottulner auf dem Kunstrasen am Berg Fidel. Der letzte Test geht am Sonntag um 13.30 Uhr über die Bühne, beim Ligakonkurrenten SV Mesum. Eine Woche später ruft die Pflicht. Am 6. Februar geht es im Heimspiel gegen Preußen Espelkamp wieder um Punkte.