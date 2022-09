GW Nottuln vor angeschlagenem Gastgeber Deuten gewarnt

Vier Partien sind gespielt, noch keines ging verloren: Auch am heutigen Freitag soll sich das beim Fußball-Westfalenligisten GW Nottuln nicht ändern, der im vorgezogenen Meisterschaftsspiel beim SV Rot-Weiß Deuten antritt. Der Anstoß erfolgt um 19.30 Uhr.

„Bruder Leichtfuß braucht nicht mit in den Mannschaftsbus einsteigen“, sagt Nottulns Co-Trainer Dirk Nottebaum und weist damit darauf hin, dass die Grün-Weißen in der vergangenen Saison nach ein, zwei guten Spielen regelmäßig eine schwächere Partie folgen ließen. „Wir sollten den Gegner tunlichst nicht nach seinem Tabellenstand beurteilen. Die Deutener hatten sich den Saisonstart sicherlich auch anders vorgestellt und werden versuchen, als Heimmannschaft aus der Flutlicht-Atmosphäre Kapital zu schlagen“, so Nottebaum vor dem Auftritt beim Schlusslicht und Staffelwechsler. In der vergangenen Spielzeit wurden die Rot-Weißen in der Parallelgruppe Siebter und erreichten damit genau das Ergebnis aus der Serie 2020/21. In der Saison 2019/20 waren sie als Tabellenzweiter der Landesliga 4 in die Westfalenliga aufgestiegen.

„Unser Ziel ist es, unsere gute Leistung aus dem Verl-Spiel zu bestätigen. Es wäre schön, wenn wir mal über mehrere Spiele hinweg unsere gute Entwicklung bestätigen könnten“, sagt Nottulns Co-Trainer, der sich über die personelle Situation im Moment freut: Tobias Preckel (Knöchelprobleme) und Henning Klaus (angeschlagen) stehen zwar auf der Kippe, dafür kehren Josse Gerick und Max Wenning in den Kader zurück.

In der Vorwoche verlor Deuten beim Ex-Verein von GWN-Trainer Roland Westers mit 0:4. Westers hat daher beste Informationen über den Gegner: „Das ist eine zweikampfstarke Mannschaft, die ihre PS noch nicht auf die Straße bekommt. Ich erwarte nach dem Fehlstart daher einen sehr motivierten Gegner, der gegen uns den Bock umstoßen möchte. Vorne sollten wir vor allem Hendrik Löbler nicht zum Abschluss kommen lassen, da er über einen starken Schuss verfügt.“