GW Nottuln vor richtungsweisenden Spielen

Die Frauen- und die erste Männermannschaft der Handballabteilung von GW Nottuln sind noch nicht gerettet. Am Sonntag gibt es in den Heimspielen wieder wichtige Punkte zu gewinnen.

Gehen Sie doch mal wieder zum Handball! Die Spielerinnen und Spieler der beiden Seniorenmannschaften der Handballabteilung von Grün-Weiß Nottuln würden sich über lautstarke Unterstützung in der Sporthalle am Wellenfreibad am Sonntag (5. März) sehr freuen, denn in beiden Partien werden wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt vergeben.

GW Nottuln Damen - DHG Ammeloe/Ellewick

In der Frauen-Münsterlandliga treffen ab 15.15 Uhr zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Die DHG als Siebter und die Grün-Weißen sind punktgleich. Der direkte Vergleich spricht indes (noch) für den Gast, da er das Hinspiel mit 23:19 gewann. „Das wollen wir am Sonntag ändern und außerdem unsere Serie in diesem Jahr weiter ausbauen. Wir haben alle drei Heimspiele gewonnen“, sagt GWN-Trainer Benedikt Hofbauer. Er warnt indes vor dem Gegner, der in der Vorwoche etwas überraschend den Fünften Emsdetten besiegte und über einen spiel- und wurfstarken Rückraum verfügt. „Wir haben uns darauf in dieser Woche vorbereitet. In Wettringen waren wir in der Abwehr zuletzt zu passiv.“ Hofbauer kann bis auf die Langzeitverletzten auf seinen stärksten Kader bauen. Ein kleines Fragezeichen steht nur hinter dem Einsatz von Leandra Rohkemper, die angeschlagen ist.

GW Nottuln - Sparta Münster 2

„Am Sonntag wird eine gute Halbzeit nicht reichen“, weiß GWN-Trainer Stefan Göcke vor dem Heimspiel gegen den Tabellendritten. Am vergangenen Samstag hatten seine Kadetten in Mettingen die ersten 30 Minuten verschlafen, um dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause doch noch klar zu gewinnen. Das Hinspiel macht die Grün-Weißen zum klaren Außenseiter: Sparta, das noch gute Chancen auf Rang zwei hat, der vermutlich zum Aufstieg berechtigen wird, gewann mit 29:19. „Wir hatten im Hinspiel gegen diesen spielstarken und schnellen Gegner keine Chance“, sagt Göcke, der trotzdem mit seiner Mannschaft versuchen möchte, für eine Überraschung zu sorgen.

Dennis Krieger gehört am Sonntag wieder zum Kader Foto: Johannes Oetz

Probleme bereitet weiterhin der Rückraum: Neben dem Langzeitverletzten David Holzgreve ist das Mitwirken von Jonas Lechler, Carsten Weitkamp und Jörg Ruhnke gefährdet. Yannis Frye fehlt zudem aus privaten Gründen. Immerhin: Torhüter Dennis Krieger kehrt in den Kader zurück. Der Anwurf erfolgt um 17.15 Uhr.