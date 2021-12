GW Nottuln will als Tabellenführer überwintern

Ein ganz schweres Spiel wartet auf die Kreisliga-Handballer von GW Nottuln zum Jahresausklang am Samstag (11. Dezember) in Ahaus.

Yannis Frye & Co. streben den sechsten Saisonsieg an.

Grund: Der Tabellenvorletzte, der erst ein Spiel gewinnen konnte, gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Grün-Weißen.

Zwar setzten sich die Schützlinge von GWN-Trainer Stefan Göcke im Hinspiel deutlich mit 33:22 durch, doch am Samstag (Anwurf um 16.30 Uhr) werden die Karten neu gemischt. „In Ahaus tun wir uns immer schwer“, weiß Göcke. „Deren Kader ist eine Wundertüte“, spricht er auf die Tatsache an, dass im Hinspiel der Ahauser Goalgetter Stefan Schöler zwar fehlte, dafür aber ein im Stiftsdorf bisher unbekannter Linkshänder auf Halbrechts mit zehn Treffern aufwartete.

„Die Einstellung muss einfach stimmen“, verlangt der GWN-Coach volle Konzentration. Viel wird auf die Deckung ankommen. „Wenn wir gut verschieben, sollten wir zu Balleroberungen und damit zu Tempogegenstößen kommen“, erhofft sich der Nottulner Trainer leichte Tore über die erste und zweite Welle. Dass die Gastgeber ordentlich Respekt vor den sprunggewaltigen Rückraumschützen der Grün-Weißen haben, ist einer scherzhaften Bemerkung in einer Mail von Ahaus-Trainer Andreas Witt an Stefan Göcke zu entnehmen: „Ab 1,70 Meter Höhe herrscht in der Ahauser Sporthalle Corona.“ Die Grün-Weißen nehmen die Favoritenrolle an. „Wenn wir gewinnen, überwintern wir als Tabellenführer“, setzt Göcke auf zusätzliche Motivation.



Das Heimspiel am 19. Dezember (Sonntag) gegen den TB Burgsteinfurt 2 wird auf Wunsch der Grün-Weißen wegen der Corona-Infektionslage auf das nächste Jahr verschoben.