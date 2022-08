GW Nottuln will endlich gegen Telgte siegen

Die Landesliga-Frauen von GW Nottuln stehen vor ihrem ersten Pflichtspiel der Saison 2022/23. In der ersten Runde des Verbandspokals empfangen sie am Sonntag um 15 Uhr ihren direkten Ligakonkurrenten SG Telgte.

Ausgerechnet Telgte: „Das ist die einzige Mannschaft, gegen die wir in der letzten Saison nicht gewinnen konnten“, sagt Matthias Feitscher, Co-Trainer der Grün-Weißen.

0:3 verloren diese am vierten Spieltag auf eigenem Platz gegen die SG – es waren die ersten Punktverluste von GWN, die Telgterinnen hatten ihrerseits vorher noch keinen Zähler geholt. Besonders ärgerlich, so erinnerte sich Nottulns Cheftrainerin Anna Donner später in einem WN-Gespräch: „Es war ein Spiel auf ein Tor, aber die SG hat uns dann klassisch ausgekontert.“ Mit langen Bällen in die Spitze sei der Außenseiter damals zum Erfolg gekommen, so wiederum Feitscher.

Nottuln hat den Aufstieg knapp verpasst

Im Rückspiel reichte es für den Meisterschafts- und Aufstiegsaspiranten Nottuln ebenfalls nicht für einen Dreier. Mit einem 1:1 trennten sich die beiden Teams. Am Ende hatte die Donner-Elf in der Abschlusstabelle einen Punkt weniger als Meister Concordia Flaesheim – mit nur einem Sieg gegen Telgte wäre GWN aufgestiegen.

Den Aufstieg können die Grün-Weißen an diesem Sonntag nicht nachholen, wohl aber einen Erfolg gegen die Gäste von der Ems. Das Erreichen der zweiten Runde im Verbandspokal ist, gleich gegen welchen Gegner, ohnehin schon lohnenswert genug.

Seit langer Zeit erstmals wieder mit dabei sind Denise Waltering und Maike Austrup. Routinier Waltering hat nach langer Pause ihren Kreuzbandriss auskuriert. Austrup, die in der vorvergangenen Saison noch als B-Juniorin einige Male für die Seniorinnen auflief, hat ihren einjährigen Aufenthalt in den USA beendet.