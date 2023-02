GW Nottuln will endlich wieder punkten

Nach zwei Auswärtsniederlagen will GW Nottuln die kleine Heimserie mit zwei Siegen in Folge ausbauen. Am Sonntag kommt mit dem BSV Roxel 2 allerdings ein dicker Brocken.

Auf Sabrina Welp (hier beim Torwurf) müssen die Nottulnerinnen am Sonntag verzichten.

Nur zwei Punkte trennen den Fünften der Frauen-Münsterlandliga, den BSV Roxel 2, und den Tabellensiebten, die Handballerinnen von GW Nottuln. Das liest sich zunächst nach einem noch überschaubarem Abstand, doch tatsächlich haben die Grün-Weißen satte sechs Punkte weniger auf dem Konto.

Das ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass die Nottulnerinnen die letzten beiden Partien beim TV Emsdetten (aktuell Tabellendritter) und bei Spitzenreiter Sparta Münster deutlich verloren haben. „Diese beiden Mannschaften haben uns die Grenzen aufgezeigt“, sagt GWN-Trainer Benedikt Hofbauer ungeschminkt.

An diesem Sonntag um 12.15 Uhr soll es besser laufen – obwohl mit jenem BSV Roxel 2 eine ebenfalls große Hausnummer dieser Liga in den Baumbergen gastieren wird. Die Gäste liegen nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Sparta zurück und sind mit Emsdetten punktgleich.

Andererseits: Das Hinspiel in Münsters Südwesten verloren die Nottulnerinnen nur hauchdünn mit 25:26. Hofbauer, der bekanntlich erst Mitte Januar die Grün-Weißen von Vorgänger Per Thormann übernommen hat, saß in Roxel noch nicht auf der Nottulner Trainerbank. Für ihn ist die aktuelle BSV-Reserve noch eine unbekannte Größe.

Auch in der Woche vor dem Rückspiel war die eigene Sieben für ihn wichtiger als der nächste Gegner: „Wir haben uns intensiv mit uns selbst beschäftigt“, sagt der GWN-Coach, der mit seinen Spielerinnen die Schwächen der vergangenen Partien – und auch die Stärken – analysierte. Wobei unter anderem klar wurde: „Wir müssen im Angriff an der einen oder anderen Stelle noch variabler und entscheidungsfreudiger werden.“ Das konkrete Ziel: Nach den beiden Auswärtsniederlagen wieder zu punkten und vielleicht sogar die kleine Heimserie von zwei Siegen in Folge auszubauen.

Personell hat sich die Lage bei den Grün-Weißen nicht gebessert. Neben Lea Kullmann, Lena Brochtrup und Anica Eckhardt fällt am Sonntag auch Sabrina Welp aus, sie ist beruflich verhindert.