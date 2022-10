GW Nottuln will Grundstein zum Klassenerhalt legen

Eine ganze Serie von Heimspielen bestreiten die Handballer von GW Nottuln in diesen Wochen. Am Sonntag reist nun die HSG Kattenvenne/Lengerich 3 an.

„Angesichts von fünf Heimspielen in Folge müssen wir hier den Grundstein zum Klassenerhalt in der Münsterlandklasse legen“, fordert Stefan Göcke, Trainer der Handballer von GW Nottuln. Die erste Partie gegen Adler Münster ging unglücklich verloren.

Am Sonntag (23. Oktober) wollen sich die Grün-Weißen gegen die ebenfalls noch sieglose HSG Kattenvenne/Lengerich 3 die ersten Punkte sichern. „Das wird aber nicht einfach“, warnt der GWN-Trainer. Nach dem Zusammenschluss der Handballabteilungen vom TV Lengerich und TV Kattenvenne erwartet er Qualität im gegnerischen Team. Ein Blick in die Spielberichte der laufenden Saison beweist es, denn beim Gegner tauchen Spieler auf, die früher lange in der Bezirks- oder Landesliga gespielt haben. „Die Gäste haben vier ihrer fünf Niederlagen gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte kassiert“, warnt Göcke vor Überheblichkeit. Zwar fallen mit Dario Wottke, Linnert Determann (beide verhindert), Jonas Lechler (Urlaub), Carsten Weitkamp, Martin Roesner (beide verletzt) wieder einige Spieler aus, doch dafür kehrt David Holzgreve in den Kader zurück. Und mit Kai Schnieders wird erstmals ein Neuzugang auflaufen.