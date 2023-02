GW Nottuln will Punkte gegen den Abstieg sammeln

Die beiden Erstvertretungen der Handballabteilung von GW Nottuln treten am Samstag auswärts an. Für beide Mannschaften gilt es, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

Carsten Weitkamp musste unter der Woche krank das Bett hüten. Trainer Stefan Göcke hofft, dass sein Abwehrchef am Samstagabend in Mettingen auflaufen kann.

VfL Mettingen - GW Nottuln (Samstag, 19.30 Uhr)

„Der späte Samstagabend gehört, vor allem nach einer solch langen Anfahrt, nicht gerade zu unserer Lieblingsanwurfzeit“, sagt Nottulns Herren-Trainer Stefan Göcke, der sich an viele enge Spiele gegen den Tabellenelften Mettingen erinnert: „In der Kreisliga waren das heiße Duelle, viele auch um den Aufstieg.“ Das Hinspiel konnten die Grün-Weißen mit 28:20 für sich entscheiden. „Diese Partie war aber nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vorgaukelt. Nach hinten raus konnten sie dann nicht mehr unserem Tempo folgen.“

Natürlich würden die Grün-Weißen nur zu gerne die beiden Punkte entführen. „Es wird gemunkelt, dass es in dieser Saison vier Absteiger geben wird. Mit einem Sieg könnten wir die Mettinger auf Abstand halten“, sagt Göcke, der mit seinem Team Achter ist und sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat. „Wenn man aber zwei Mal in Folge verliert, ist man direkt wieder in der Verlosung.“ Das soll auf jeden Fall verhindert werden, auch wenn neben den Langzeitverletzten Dennis Krieger und Linnert Determann (beide privat verhindert) nicht dabei sein können. Außerdem bangen die Nottulner noch um Abwehrchef Carsten Weitkamp, der zuletzt krank war.

Vorwärts Wettringen 3 - GW Nottuln Damen (Samstag, 17 Uhr)

„Wir haben bisher erst einen Punkt in fremder Halle geholt – nämlich in Coesfeld. Diese Statistik wollen wir am Samstag aufhübschen“, erklärt Nottulns Handballlehrer Benedikt Hofbauer, der allerdings eine schwere Aufgabe erwartet: „Ich habe den Gegner schon beobachtet. Wettringen ist Vorletzter und steht sehr gut in der 6:0-Deckung. Diese Mannschaft ist unangenehm zu bespielen. Wir müssen uns im Vergleich zum Roxel-Spiel im Angriff deutlich steigern, um etwas mitzunehmen.“ Und nur das kann das Ziel des Tabellensiebten sein, der den ersten Vergleich mit 21:16 für sich entschied. Zwar fällt Sabrina Welp in dieser Begegnung aus, doch dafür kehrt Spielmacherin Lea Kullmann nach ihrem kleinen Eingriff in den Kader zurück. „Sie konnte in dieser Woche voll trainieren“, freut sich Hofbauer.