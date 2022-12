GW Nottuln wird für jeden Fehler bestraft

Die Münsterlandklasse der Männer ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Oben bemühen sich die Bezirksliga-Absteiger um den Wiederaufstieg, unten kämpfen die Kreisliga-Aufsteiger um den Klassenerhalt. Diese bittere Erfahrung musste am Wochenende auch GW Nottuln machen. Als Aufsteiger traf GWN auf den Tabellenzweiten SC Westfalia Kinderhaus 2 und unterlag deutlich mit 25:36. Ohne Mittelmann – Yannis Frye sagte auch noch kurzfristig ab – hatten es die ohnehin ersatzgeschwächten Grün-Weißen schwer, bei dieser eingespielten Truppe zu bestehen. Per zweiter Welle bestraften die Gastgeber dank ihrer schnellen Außen jeden Fehler der Nottulner. „Die Kinderhauser hatten eine volle Bank und konnten auf jeder Position gleichwertig wechseln“, trug GWN-Trainer Stefan Göcke die Niederlage mit Fassung. „Bei uns ist es immer das gleiche Problem“, führte er weiter aus. „Ich habe selten alle Mann beim Training, und das merkt man halt im Spiel“, beneidet er seinen Kinderhauser Kollegen. Bis zum 6:7 konnten die Grün-Weißen mithalten, doch zwei vergebene Strafwürfe und einige Aluminiumtreffer führten zu einem Rückstand, der bis zur Pause auf 10:16 anwuchs. Die Idee, der Abwehr mit dem angeschlagenen Carsten Weitkamp mehr Stabilität zu verleihen, musste bereits nach vier Minuten begraben werden, weil dieser sich den lädierten Fuß erneut vertrat. Nach dem Wechsel packten die Grün-Weißen die Brechstange aus und suchten viel zu früh den Abschluss. Mit dem Ergebnis, dass die Domstädter immer weiter enteilten und den Mannen aus dem Stiftsdorf zum Jahresabschluss eine schmerzhafte Pleite bescherten. „Die Niederlage geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, analysierte Göcke nüchtern. „Wir haben in der ersten Hälfte ordentlich mitgehalten“, lobte er, „doch in der zweiten Hälfte konnte nur Florian Poppe die Gastgeber ärgern.“ Einen Weihnachtswunsch hatte er dann auch noch: „Ich hoffe, dass wir nach der Weihnachtspause mit voller Kapelle die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen.“

Tore: Florian Poppe (8), Jonas Lechler (4/2), Jörg Ruhnke (3), Linnert Determann (3), Pascal Dietze (3), Gerrit Kracht (2), Dario Wottke (1), Felix Wottke (1).