GW Nottuln zieht ins Endspiel ein

Bei bestem Fußballwetter feierten die Frauen von GW Nottuln gegen den Ligakonkurrenten Union Wessum den Einzug ins Kreispokalfinale. Mit 3:2 (1:1) gewann das Team von Anna Donner und erzielte dabei erst kurz vor Abpfiff den Siegtreffer. In der 89. Minute war es Isabel Ueding, die den Ball mit der Hacke zum vielumjubelten 3:2 im Tor versenkte.

Ein schönes Spiel sah Donner, die aufgrund von Corona nur vor dem Bildschirm saß, bis dahin zwar nicht – dafür aber ein spannendes. „Die erste Halbzeit war nicht schön anzusehen. Beide Mannschaften haben viel gepöhlt. Erst im zweiten Durchgang wurde es besser.“ Doch nicht nur die fehlenden Ballstafetten kritisierte die Trainerin, auch die gegnerischen Standards, die ihre Mädels immer wieder verursachten, waren ihr ein Dorn im Auge. „Durch Freistöße haben die Wessumerinnen immer wieder für Gefahr gesorgt.“ Ein Lattentreffer und der Ausgleich zum 1:1 wenige Sekunden vor der Pause waren das Resultat. Zuvor hatte Ueding nach einer Ecke zur Führung der Grün-Weißen getroffen (40.). Für Donner war das ein gerechtes Ergebnis zur Halbzeit. Im zweiten Abschnitt nahmen die Gäste das Heft mehr in die Hand und trafen nur wenige Minuten nach Wiederbeginn durch Teresa Rehers zur erneuten Führung (48.). Einen schön vorgetragenen Angriff aus der eigenen Defensive heraus vollendete sie zum 2:1. In der Folgezeit erspielten sich die Nottulnerinnen, die von da an mehr über die Flügel kamen, ein leichtes Chancenplus. Für einen weiteren Treffer reichte es zunächst aber nicht. Im Gegenteil: In der 64. Minute waren es die Gastgeberinnen, die einen Abstimmungsfehler der Nottulner Innenverteidigung ausnutzten und zum Ausgleich trafen. Davon ließ sich die Baumberge-Elf allerdings nicht beirren und freute sich dank Ueding am Ende über einen engen, aber verdienten Sieg im Pokalhalbfinale.