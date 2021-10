GW Nottulns Co-Trainer Dirk Nottebaum: „Trainerentlassung war alternativlos“

Co-Trainer, Teammanager, jetzt wieder Co-Trainer: Reichlich Bewegung im sportlichen Leben des Dirk Nottebaum. Im Interview spricht er über die jüngste Trainerentlassung in Nottuln, das Verhältnis zum neuen Coach Roland Westers und mögliche Ziele in der Westfalenliga.

Dirk Nottebaum (46) war nicht lange im Amt als Teammanager von GW Nottuln, da hatte er bereits eine erste drastische Entscheidung zu fällen: Der Club trennte sich von Trainer Yannik Gieseler und installierte Roland Westers als neuen Mann an der Seitenlinie. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Nottebaum über die Tage der Trennung und darüber, wo es noch hingehen kann für den aktuellen Westfalenliga-Zweiten.

Herr Nottebaum, Sie haben fünfeinhalb Jahre den Trainer in Hohenholte gegeben, sind dann als Co. nach Nottuln, waren Teammanager von Grün-Weiß und sind jetzt wieder Assistent. Wie schaut man ein Fußballspiel in diesen verschiedenen Rollen?

Nottebaum: Emotional macht das keinen Unterschied, mein Herz schlägt ja für meine Mannschaft. Als sportlicher Leiter habe ich nicht den Druck, während des Spiels Entscheidungen treffen zu müssen. Als ich die Aufgabe angetreten bin, habe ich mich da immer mit verschränkten Armen auf unserem Wall oberhalb des Platzes stehen sehen. Dort habe ich es aber nicht lange ausgehalten – und so bin ich letztlich wieder auf der Bank gelandet.

Was haben Sie in den ersten Spielen unter Roland Westers gesehen?

Nottebaum: Ich habe beobachtet, wie sich eine leicht verunsicherte Mannschaft von Spiel zu Spiel aus ihrer Situation herausgearbeitet hat. Die oberste Aufgabe des neuen Trainerteams war es, Ruhe und Zuversicht einzubringen und die Spieler daran zu erinnern, was sie zu leisten imstande sind. Mein Part im Speziellen lag darin, Roland alle Türen zu öffnen, die es im Verein gibt, im wahrsten Sinne des Wortes hinter ihm zu stehen und ihm den Start so leicht wie nur möglich zu machen. Und ich finde, Roland hat das ganz eindrucksvoll gelöst.

Warum war die Mannschaft verunsichert?

Nottebaum: Der Trainerwechsel kam für viele vom Zeitpunkt her überraschend. Ich vergleiche das mit einer Schneekugel, die wir heftig geschüttelt haben. Da brauchte der eine länger, der andere weniger lang, um wieder den Durchblick zu bekommen. Nichtsdestotrotz: Die Mannschaft hat das super aufgenommen und die erfahrenen Spieler das Ganze gut moderiert. Und wir hatten das Glück, gleich wieder in Pokal und Meisterschaft, also im Spielbetrieb, gefordert zu sein.

Weshalb haben Sie sich von Yannik Gieseler getrennt?

Nottebaum: Wir haben immense Anstrengungen unternommen, diese Situation zu verhindern, aber letztlich war die Entscheidung alternativlos. Dass wir so eine krasse Maßnahme tätigen mussten, zeigt ja auch, dass es nicht um Dinge ging, die sich mal eben so hätten abschütteln lassen. Ich würde die Entscheidung aber immer wieder so treffen. Ich kann auch total verstehen, dass viele Außenstehende gerne mehr zu den Umständen erfahren möchten. Aber wir lassen lieber den Fußball für uns sprechen und werden uns auch in Zukunft nicht weiter dazu äußern.

Sie logieren derzeit auf Tabellenplatz zwei. Wo kann es noch hingehen in dieser Saison?

Nottebaum: Theoretisch kann es auf die Eins gehen. Aber auch weiter runter. Was mir im Moment große Freude macht, ist es zu sehen, wie sich diese Mannschaft im Training und in den Spielen kontinuierlich entwickelt. Wir wollen hier nicht nur Fußballer ausbilden, sondern auch Menschen und deren Persönlichkeit. Es ist ja so: Elf Spieler stehen auf dem Platz, zehn oder elf aber daneben. Ich glaube, wir sind dahingehend gut aufgestellt. Und was die Tabelle angeht: Wir wollen uns in der Spitzengruppe der Westfalenliga etablieren. Was auch immer das am Ende heißt.

Auf diesem Weg... : Was muss noch besser werden? Und was ist Nottulns größtes Faustpfand?

Nottebaum: Luft nach oben haben wir, was die Konstanz unserer Leistungen angeht. Da gilt es, den Glauben an unsere Stärken noch weiter zu festigen. Unser größtes Faustpfand ist sicherlich unsere mannschaftliche Geschlossenheit. Die ist uns aber nicht zugeflogen – dafür arbeiten wir jeden Tag, in jedem Training aufs Neue. Unser Nottulner Weg ist geprägt von Zusammenhalt, Respekt und Persönlichkeit. Dieses stetig zu entwickeln und die Jungs darin zu bestärken, ist meine persönliche Motivation.