GWN 2 spielt am Freitag gegen Rorup

GW Nottuln 2 absolviert bereits am Freitag (2. Dezember) sein Auswärtsspiel gegen den SV Brukteria Rorup. Die Partie findet aber nicht in Rorup statt.

A-Ligist GW Nottuln 2 absolviert bereits am heutigen Freitag sein Auswärtsspiel gegen den SV Brukteria Rorup. Anpfiff ist um 20 Uhr auf der Anlage an der Rekener Straße in Merfeld. Die Partie ist auf Wunsch der Roruper vorgezogen und auch örtlich verlegt worden, weil sich der neue Kunstrasen der Brukteria noch in der Fertigungsphase befindet.

Begeistert von dem alternativen Spielort ist Mahmoud Abdul-Latif, Trainer der Nottulner, nicht gerade: „Das kommt den Rorupern entgegen, da sie sehr körperbetont spielen und auf dem kleinen Kunstrasen in Merfeld zu mehr Zweikämpfen kommen.“ Auch personell haben die Grün-Weißen Sorgen. „Wir laufen auf der letzten Rille. Stand jetzt stehen mir zwölf Spieler zur Verfügung“, sagte Abdul-Latif am Donnerstag. Der Rest sei angeschlagen, beruflich oder privat verhindert.