GWN-Damen peilen den dritten Sieg an

Ein Aufsteiger, den in Nottuln noch niemand kennt, kommt: Die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln empfangen am Sonntag um 15 Uhr den SV Langenhorst Welbergen.

Ein Aufsteiger kommt: Die Landesliga-Damen von GW Nottuln empfangen am Sonntag um 15 Uhr den SV Langenhorst Welbergen. „Wir haben noch nie gegen diese Mannschaft gespielt, die Truppe ist daher für mich schwer einzuschätzen“, sagt Nottulns Trainerin Anna Donner. Ein Sieg und zwei Niederlagen hat der sonntägliche Gast bisher erreicht, wobei der SV die Niederlagegen gegen Spitzenreiter Borussia Emsdetten (1:3) und den Tabellendritten Arminia Ibbenbüren II (0:2) kassierte. Der Dreier gelang gegen den Tabellenneunten BW Aasee (4:1).

Dennoch kann der Tabellenfünfte aus dem Stiftsdorf voller Selbstvertrauen in die Partie gegen den Zehnten der Rangliste gehen. „Wir sind gut drauf und werden am Sonntag auch wieder gut besetzt sein“, sagt Anna Donner. So kehrt etwa mit Katharina Gronover eine sehr starke Zweikämpferin in den Kader zurück. Anna Donner ist zudem froh, dass Denise Waltering nach ihrer schweren Knieverletzung immer besser in Fahrt kommt. „Sie spielt inzwischen wieder durch und bringt viel Schwung in unser Angriffsspiel.“ Ob sie dabei auf der 6 neben Amerika-Rückkehrerin Maike Austrup agiert oder auf der 10 wichtige Bälle festmacht – mit Denise Waltering sind die Nottulner Damen wieder deutlich stabiler geworden.