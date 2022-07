GWN-Damen verlieren auf Schalke

Das war kein Beinbruch: Zwar unterlagen die Landesliga-Damen von GW Nottuln im Testspiel beim FC Schalke 04 mit 1:5 (1:2), doch konnte GWN-Trainerin Anna Donner das Ergebnis richtig einordnen: „Wir haben vorher noch nicht trainiert gehabt, während Schalke schon länger wieder auf dem Platz steht. Hinzu kam die Wärme, der Rasenplatz und unser Fitnessrückstand. Alles in Ordnung daher.“ Dabei gingen die Grün-Weißen schon nach fünf Minuten durch einen verwandelten Strafstoß von Sophie Ahlers mit 1:0 in Führung. Zuvor war Josefine Höppener gefoult worden. Apropos Höppener: Nottulns Nummer 20 hatte in der ersten Viertelstunde nach zwei tollen Zuspielen von Denise Waltering die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Doch einmal schoss die Stürmerin vorbei, das andere Mal traf sie nur das Außennetz. Mit zunehmender Spielzeit wurden die Gastgeberinnen immer stärker und drehten mit zwei Treffern bis zur Pause die Partie. Nach dem Wiederanpfiff schraubten die königsblauen Damen das Ergebnis dann noch auf 5:1. „Die Niederlage geht schon in Ordnung, wobei das Spiel auch gut hätte 7:5 ausgehen können“, sagte Anna Donner. Das nächste Testspiel bestreiten die Grün-Weißen am kommenden Sonntag (24. Juli): Um 15 Uhr ist dann der VfL Senden zu Gast.