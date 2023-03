GWN-Damen wollen in die nächste Runde

Ein Highlight in diesem Jahr steht den Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln bevor, die am Donnerstag im Viertelfinale des Kreispokals bei Turo Darfeld antreten.

Vor ziemlich genau drei Jahren verloren die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln letztmals gegen Turo Darfeld. Im Viertelfinale des Kreispokals setzte sich Turo mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch. Die folgenden vier Vergleiche gingen allerdings allesamt an die Grün-Weißen. Am Donnerstag stehen sich die beiden Ligakonkurrenten nun erneut im Viertelfinale des Kreispokals gegenüber.

Der Anpfiff ertönt um 19.30 Uhr in Darfeld. „Im letztjährigen Kreispokalfinale haben wir die Darfelderinnen ja in Gronau mit 5:2 besiegt. Das war ein super Tag, das Endspiel ist natürlich auch in dieser Saison wieder unser Ziel. Diese Begegnung ist ein echtes Highlight“, schwärmt Nottulns Co-Trainer Matthias Feitscher vor dem Aufeinandertreffen beim Tabellensiebten. Die auf Rang zwei geführten Nottulnerinnen sind zwar favorisiert, doch gehen sie mit einigen Aufstellungssorgen in die Partie: Johanna Mersmann ist beruflich verhindert, Johanna Koch fehlt studienbedingt.