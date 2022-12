GWN lädt Wessum zum Spitzenspiel

Ein Aufstieg stand vor der Saison nicht auf dem Plan der Landesliga-Frauen von GW Nottuln. Aber unverhofft kommt oft. „Wir haben nicht gedacht, dass wir die Chance auf den Herbstmeistertitel haben würden“, sagt Co-Trainer Matthias Feitscher. Den inoffiziellen Titel am Ende der Hinrunde haben die Grün-Weißen mit der Niederlage am vergangenen Sonntag allerdings verpasst und Platz eins eingebüßt.

Aber dennoch: GWN liegt nur einen Punkt hinter dem neuen Spitzenreiter Ibbenbüren 2 zurück, und weil die Westfalenliga-Reserve der Arminia nicht aufsteigen kann, sind die Nottulnerinnen nach wie vor auf dem ersten Aufstiegsplatz.

Doch das ist nur eine Momentaufnahme, wie es im Fußballdeutsch so schön heißt. Nur einen Zähler hinter dem Team von Anna Donner liegt Union Wessum auf Rang drei – und just dieses Team kommt am Sonntag um 15 Uhr nach Nottuln ins Baumbergestadion. Zwei Stunden später könnte GWN den Aufstiegsplatz schon wieder los sein (das Hinspiel gewann Wessum mit 2:0), hat andererseits aber auch die Chance, in diesem Spiel den Abstand auf die Gäste von Union auf vier Punkte auszubauen.

Wessum sei ein Team mit guten Einzelspielerinnen, sagt Matthias Feitscher und nennt dabei Christin Holtkamp und Charlotte Eismann. Holtkamp ist zweiterfolgreichste Torjägerin der Landesliga 3 und traf am vergangenen Sonntag beim 4:1-Sieg der Wessumerinnen bei Borussia Emsdetten allein drei Mal. „Wenn wir diese Spielerinnen nicht in den Griff bekommen, werden wir die Partie verlieren“, warnt Matthias Feitscher.

GW Nottuln selbst hat bekanntlich auch viele Spielerinnen in den Reihen, die sich wahrlich nicht zu verstecken brauchen. Aber auf alle von ihnen zurückgreifen können Anna Donner und Feitscher am Sonntag nicht. „Die Grippewelle hat uns voll im Griff“, sagt der Co-Trainer. Auf jeden Fall gegen Union Wessum nicht dabei sein werden die gesundheitlich angeschlagene Katharina Gronover, Nora Kersting (studienbedingt), Shalina Beckers (beruflich bedingt) und Marie-Lena Wirtz, die vor einer Knieoperation steht.