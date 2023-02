GWN läuft bei Westfalia Kinderhaus auf

Nottuln

An das Heimspiel am 30. Oktober wird sich so mancher Anhänger von GW Nottuln noch lebhaft erinnern. Die Kinderhauser sahen wie der sichere Sieger aus, als den Grün-Weißen auf dem allerletzten Drücker noch Anschlusstreffer und Ausgleich gelangen. Am Samstag (11. Februar) sehen sich die Konkurrenten aus der Westfalenliga wieder – nicht zum Pflicht-, sondern zum Testspiel.

Von Christian Besse