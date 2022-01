GWN läuft beim TuS Recke auf

Jörg Schüller, Trainer der Nottulner Landesliga-Handballerinnen, staunte nicht schlecht, als er am Dienstag zum ersten Training nach der Weihnachtspause in die Halle kam. Seine Mannschaft, der es zuletzt an Trainingseifer mangelte, war erstmalig vollständig erschienen. Sogar verstärkt durch Lea Heiman, die nach ihrer Babypause wieder ins Team zurückkehrt.



Zusammen mit der wieder genesenen Sabrina Welp reisen die Grün-Weißen am Sonntag, 9. Januar, recht zuversichtlich zum Nachholspiel beim TuS Recke. „Offensichtlich hat mein Appell gewirkt“, freute sich GWN-Trainer Jörg Schüller über den Sinneswandel seiner Schützlinge.

Diese hatten im Rahmen einer Teambesprechung Besserung gelobt und nun Taten folgen lassen. „So macht das Training Spaß. Alle sind ungemein lernwillig und sind heiß auf neue Impulse,“ zeigte sich der Nottulner Coach mit der ersten Trainingseinheit zufrieden. Diese fand unter 2G+-Bedingungen statt.

„Ich erwarte am Sonntag ein Spiel auf Augenhöhe“, schaut Jörg Schüller der Begegnung beim Schlusslicht optimistisch entgegen. Der „positive Hype“, den er im Training bei seinen Schützlingen registriert hat, lässt ihn vom zweiten Saisonsieg träumen. Schüller hat den kommenden Gegner nicht studiert, doch ein Blick in die Tabelle weist aus, dass sich beide Mannschaften im Angriff schwer tun. „Mit Lea werden wir hoffentlich stärker sein“, sieht der Nottulner Trainer hier Vorteile. In der Deckung will er offensiv agieren und hofft, die Gastgeber dadurch zu Fehlern zu zwingen.

„Die Mannschaft ist hoch motiviert und top gefestigt“, freut er sich. „Sie muss es am Sonntag nur auf die Platte bringen.“ Der Anwurf erfolgt um 17.15 Uhr.