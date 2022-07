GWN verpasst Sieg kurz vor dem Ende

Die Fußballer von GW Nottuln mussten sich am Samstagnachmittag im Test beim Landesligisten VfL Senden mit einem 3:3 zufriedengeben, nachdem sie zur Pause bereits mit 3:1 in Führung gelegen hatten. Der Ausgleichstreffer der Gastgeber fiel in der vorletzten Spielminute. Nottulns Co-Trainer Dirk Nottebaum, der Roland Westers (im Urlaub) vertrat: „Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Nach der Pause haben wir nachgelassen. Alles in allem haben die Jungs das aber nicht schlecht gemacht.“

Den besseren Start hatten die Platzherren. Sefai Colak brachte den VfL in der vierten Minute in Führung. Kurz darauf verpasste Abdelsalam Noureldin aus halbrechter Position nur knapp das 2:0. Dann kamen die Grün-Weißen besser ins Spiel. Ein Schuss von Henning Klaus aus dem Gewühl heraus wurde noch abgeblockt, doch im Nachsetzten erzielte Max Wenning den Ausgleich (11.). Drei Minuten später zog Dickens Toka von der Strafraumgrenze ab, mit einer Glanzparade verhinderte Keeper Leon Friedrich den Sendener Rückstand. Gegen Felix Risau kam er dann einen Schritt zu spät – 2:1 aus Sicht der Gäste (20.). Fabian Schöne zog das Leder aus zehn Metern über das Tor (37.), nur eine Minute später zielte er aber besser – 3:1.

Den besseren Start in Hälfte zwei erwischte wieder der VfL. Nicht mal eine Minute war gespielt, als Sebastian Schöne sich nur mit einem Foul gegen Jürgen Sinev zu helfen wusste. Ali Shinawi traf vom Elferpunkt souverän zum Anschlusstreffer. Fünf Minuten später versuchte es Sinev aus 25 Metern, Nottulns Keeper Malte Wilmsen lenkte den Ball über die Latte. Auf der anderen Seite scheiterte Friedrich Schultewolter mit einem Kopfball (63.), dann parierte Sendens Schlussmann einen Schuss von Toka (76.). Die Nottebaum-Elf wollte nun die Entscheidung, doch die Gastgeber blieben mit Kontern gefährlich. Sinev lief mit dem Ball am Fuß durch, scheiterte aber an der Fußabwehr von GWN-Schlussmann Wilmsen (81.). Fünf Minuten später fischte dessen Gegenüber einen Kopfball noch aus der Ecke.

Alles sah nun nach einem knappen Sieg des Westfalenligisten in einer sehr intensiven, wenn auch nicht hochklassigen Partie aus. Doch es kam anders: In der 89. Spielminute lief VfL-Spieler Raul Rodriguez seinen Gegenspielern davon, zog ab und traf zum 3:3-Endstand.

Zufrieden war das Sendener Trainerduo Thomas Morzonek und Rabah Abed, früher beide eine Zeit lang bei Grün-Weiß, dennoch nicht. Morzonek: „Es war ein glückliches Unentschieden. In der ersten Halbzeit waren wir in den Zweikämpfen überhaupt nicht präsent. Immerhin lief es nach der Pause besser. Aber das war zu wenig. Das, was wir heute gezeigt haben, sind auch gegen einen Westfalenligisten nicht unsere Ansprüche.“