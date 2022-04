Havixbeck siegt beim Tabellenzweiten

A-Ligist SW Havixbeck ist wieder in der Spur: Am Sonntag gewannen die Habichte beim Tabellenzweiten TuS Altenberge II mit 2:1 und feierten damit den zweiten Dreier in Folge.

Das Gefühl von Jens Könemann, Co-Trainer von SW Havixbeck, vor dem Spiel gegen den TuS Altenberge II war gut. Und es sollte sich bestätigen: Mit 2:1 (1:1) gewannen die Schwarz-Weißen gegen den Tabellenzweiten und sicherten sich damit drei weitere Punkte. „Wir haben gut angefangen und hatten den Gegner im Griff“, berichtete Könemann. Der selbstbewusste Auftritt nach dem Derbysieg in Schapdetten wurde bereits in der neunten Minute durch einen Freistoßtreffer von Joao Moreira belohnt. In der Folgezeit entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen für beide Teams - Tobias Harke, Julius Mersmann und Philipp Rossmann vergaben jedoch im Dress der Havixbecker. Auf der anderen Seite machten es die Gastgeber nach einer Ecke besser und trafen mit dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang erspielten sich die Habichte etliche Möglichkeiten, von denen lediglich Mersmann eine zum 2:1 nutzte (57.). „Wir hätten nach einer Stunde höher führen müssen. Dadurch wurde es am Ende noch einmal brenzlig. Wir haben heute allerdings gut verteidigt und mit Spaß nach vorne gespielt“, freute sich Könemann über den Sieg.